राजस्थान: शादी की खुशियां मातम में बदली, बेटी की विदाई से पहले पिता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जानकारी के अनुसार शनिवार रात घर परिवार में परिवारजन डीजे की धुन पर नाच रहे थे। सभी लोग शादी समारोह की तैयारी में व्यस्त थे। बेटी के हाथ पीले होने थे। लड़की के पिता सीताराम मेहरा पुत्र गंगाराम (48) घर में कूलर चलाने जा रहे थे। इस दौरान उन्हें करंट लग गया जिससे वे घायल हो गए। परिजनों ने तुरंत सीताराम को गंभीर हालत में खाचरियावास सीएचसी लेकर पहुंचे जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रविवार सुबह पुलिस ने पंचनामा करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है की मृतक सीताराम के दो पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह रविवार को होना था। बेटी को विदा करने से पहले ही सीताराम की मौत हो गई।