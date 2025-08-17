Patrika LogoSwitch to English

सीकर

राजस्थान: शादी की खुशियां मातम में बदली, बेटी की विदाई से पहले पिता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सीकर जिले खाचरियावास कस्बे के मेहरो की ढाणी में शादी समारोह के दौरान करंट लगने से लड़की के पिता की मौत हो गई। इससे घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई।

सीकर

kamlesh sharma

Aug 17, 2025

फोटो पत्रिका

सीकर (खाचरियावास)। सीकर जिले खाचरियावास कस्बे के मेहरो की ढाणी में शादी समारोह के दौरान करंट लगने से लड़की के पिता की मौत हो गई। इससे घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। रविवार को बारात आनी थी।

जानकारी के अनुसार शनिवार रात घर परिवार में परिवारजन डीजे की धुन पर नाच रहे थे। सभी लोग शादी समारोह की तैयारी में व्यस्त थे। बेटी के हाथ पीले होने थे। लड़की के पिता सीताराम मेहरा पुत्र गंगाराम (48) घर में कूलर चलाने जा रहे थे। इस दौरान उन्हें करंट लग गया जिससे वे घायल हो गए। परिजनों ने तुरंत सीताराम को गंभीर हालत में खाचरियावास सीएचसी लेकर पहुंचे जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रविवार सुबह पुलिस ने पंचनामा करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है की मृतक सीताराम के दो पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह रविवार को होना था। बेटी को विदा करने से पहले ही सीताराम की मौत हो गई।

मजदूरी का कार्य करता था

मृतक सीताराम मजदूरी का कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दोनों बेटों सुखा राम व राकेश का दो साल पहले विवाह हो चुका है। पिछले दो महीने से सीताराम बेटी के विवाह की तैयारियां कर रहा था। भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था। बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही सीताराम के साथ शनिवार रात्रि को यह हादसा हो गया।

घर में था खुशी का माहौल

सात भाइयों में सीताराम तीसरे नंबर का भाई था। परिवार में सबसे हसमुख व मिलनसार था। बेटी ज्योति मेहरा की शादी के गणेश पूजन कार्यक्रम के साथ ही परिवार में रोजाना बान बिंदोरी निकालकर परिवार के लोग खुशी मना रहे थे। शुक्रवार को परिवार के सभी लोग टीका लगन का दस्तूर भी करके आए थे, लेकिन अचानक यह हादसा होने से शादी की खुशियां गम में बदल गई।

