Inspirational story: ससुराल में रस्में निभाकर परीक्षा देने पहुंची दुल्हन, शिक्षा के जज्बे से दिया सकारात्मक संदेश

सिरोही निवासी नेहा का विवाह 23 जनवरी को सांवलपुरा तंवरान निवासी मनीष के साथ संपन्न हुआ। शनिवार सुबह विदाई के बाद नेहा ससुराल पहुंची, जहां पारंपरिक रस्में निभाने के उपरांत उन्होंने बिना समय गंवाए परीक्षा देने की बात परिजनों को बताई । इस पर परिवार और ससुराल पक्ष ने सहमति जताते हुए पूरे सहयोग से नेहा को सीधे राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय पहुंचाया, जहां नेहा दोपहर 1 बजे से आयोजित बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुई।