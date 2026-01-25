छापाला भैरू बाबा के अनोखे मेले में 651 क्विंटल महाप्रसादी के लिए JCB से बनता चूरमा, 450 क्विंटल उपलों जगरे में बाटियों की सिकाई

जयपुर। नारेहड़ा सीकर-कुचामन स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम कुहाड़ा की पहाड़ी स्थित सामाजिक समरसता और आस्था के केंद्र छापाला भैरूजी मंदिर का 17वां वार्षिकोत्सव 30 जनवरी को श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जाएगा। महाप्रसादी बनाने और मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार करीब 651 क्विंटल महाप्रसादी तैयार की जा रही है। इसके लिए 100 मीटर लंबा जगरा लगाया है। 150 क्विंटल आटे से बाटियों की सिकाई की जा रही है। जगरा जलाने के लिए 450 क्विंटल उपलों का इस्तेमाल किया गया।