25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

छापाला भैरू बाबा के अनोखे मेले में 651 क्विंटल महाप्रसादी के लिए JCB से बनता चूरमा, 450 क्विंटल उपलों जगरे में बाटियों की सिकाई

जयपुर। नारेहड़ा सीकर-कुचामन स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम कुहाड़ा की पहाड़ी स्थित छापाला भैरूजी मंदिर का 17वां वार्षिकोत्सव 30 जनवरी को श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जाएगा। महाप्रसादी बनाने और मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार करीब 651 क्विंटल महाप्रसादी तैयार की जा रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 25, 2026

महाप्रसादी के लिए 450 क्विंटल उपलों से जला 100 मीटर जगरा, पत्रिका फोटो

महाप्रसादी के लिए 450 क्विंटल उपलों से जला 100 मीटर जगरा, पत्रिका फोटो

जयपुर। नारेहड़ा सीकर-कुचामन स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम कुहाड़ा की पहाड़ी स्थित सामाजिक समरसता और आस्था के केंद्र छापाला भैरूजी मंदिर का 17वां वार्षिकोत्सव 30 जनवरी को श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जाएगा। महाप्रसादी बनाने और मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार करीब 651 क्विंटल महाप्रसादी तैयार की जा रही है। इसके लिए 100 मीटर लंबा जगरा लगाया है। 150 क्विंटल आटे से बाटियों की सिकाई की जा रही है। जगरा जलाने के लिए 450 क्विंटल उपलों का इस्तेमाल किया गया।

बाटियों की कंप्रेसर से सफाई, थ्रेसर से पिसाई

150 क्विंटल आटे से तैयार बाटियों को सिकाई के बाद कम्प्रेसर से साफ किया जाएगा और फिर थ्रेसर से पिसाई कर चूरमा बनाया जाएगा। चूरमे में जेसीबी से 35 क्विंटल घी व 130 क्विंटल खाण्ड मिलाई जाएगी। प्रसादी में केवल चूरमा, दही और दाल ही परोसी जाती है। वार्षिकोत्सव से एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्य दिन मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन होगा।

मुख्य बातें और आकर्षण:

  • आयोजन: 30 जनवरी को भव्य भंडारा, जागरण और लक्खी मेले का आयोजन।
  • विशेष प्रसादी: 651 क्विंटल दाल, चूरमा और दही का भोग लगाया जाएगा।
  • जेसीबी (JCB) से चूरमा: प्रसादी तैयार करने के लिए जेसीबी का उपयोग किया जाता है।
  • मान्यता: भक्त सोनगिरा पोसवाल द्वारा स्थापित इस मंदिर में संतान सुख के लिए महिलाएं विशेष मन्नत मांगती हैं।
  • व्यवस्था: 1 माह से तैयारियां, 5000, वालंटियर्स और हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा।

हेलिकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा

मंदिर प्रांगण और आयोजन स्थल पर हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा होगी और इसके लिए हेलीपैड तैयार किया गया है। ग्रामीण जयराम जेलदार, पुजारी रोहिताश बोफा और कैलाश धाबाई के अनुसार आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए स्कूलों के करीब 5 हजार वॉलिंटियर, 3 हजार पुरुष कार्यकर्ता और 500 महिला स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देंगे।

मेला संयोजक जयराम जेलदार ने बताया कि 29 जनवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 30 जनवरी को बाबा का लक्खी मेला आयोजित होगा। मेले में सवाईमाधोपुर, ग्वालियर, झालावाड़, कोटा, मुरैना, मध्यप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित दूर-दराज़ से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

नंदपुरीः सेक्टर रोड की चौड़ाई बढ़ाने की तैयारी… डरा रहे मकानों पर लाल निशान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 09:25 am

Published on:

25 Jan 2026 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / छापाला भैरू बाबा के अनोखे मेले में 651 क्विंटल महाप्रसादी के लिए JCB से बनता चूरमा, 450 क्विंटल उपलों जगरे में बाटियों की सिकाई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Railway News 25 January: रेलवे संचालन में बदलाव, कुछ ट्रेनें रद्द, कुछ रेगुलेट और नई सेवाएं शुरू

Indian Railway good news
जयपुर

ग्राम उत्थान शिविरों से ग्रामीण विकास को नई गति, दो दिनों में 687 शिविर, लाखों ग्रामीणों तक पहुंची सरकारी योजनाएं

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर ए​क्टिव होगा नया वेदर सिस्टम, 18 जिलों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट

Rajasthan Weather Update
जयपुर

नर्सिंग भर्ती 2023: जयपुर में 21 दिन से धरना जारी, 5 अभ्यर्थी अनशन पर; विधानसभा घेराव की दी चेतावनी

Nursing Recruitment 2023
जयपुर

Republic Day 2026: जयपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, इधर भागे तो उधर पकड़े गए, 196 वाहन जब्त, 400 से अधिक चालान

Republic Day 2026 Jaipur Police
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.