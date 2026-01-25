Success Story: केवल बॉल पेन से बने रामायण के चित्रों ने मनीष ढाका को दिलाई बड़ी पहचान, PM व सीएम से लेकर दुबई तक पहुंची कला

मनीष ने अवि शर्मा द्वारा रचित बालमुखी रामायण के लिए रामायण के विभिन्न प्रसंगों के चित्र तैयार किए। खास बात यह रही कि ये सभी चित्र केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से बनाए गए थे। इस अनूठी कला शैली से प्रभावित होकर मनीष को पीएमओ और सीएमओ से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी कला को सराहा और गहरी रुचि दिखाई। कई जनप्रतिनिधि भी उनकी कला को समझने के लिए उनसे मिल चुके हैं।