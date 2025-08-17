Rajasthan : घात लगाकर की थी युवक की हत्या, जंगलों से सरकारी शिक्षक समेत 6 आरोपियों को पकड़ा

मालीफला पंचायत पुल के पास रात 9 बजे दस से पंद्रह लोग हथियारों से लैस होकर आए और गाड़ी रुकवाकर नीचे उतारा और बीयर की बोतल, कुल्हाड़ी, चाकू, लोहे की रोड, लट्ठ और लात-घुसों से हमला कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालकृष्ण पुत्र अमृतलाल, शैलेश कुमार पुत्र जीवा, ब्रजेश पुत्र लक्ष्मणलाल, धर्मेंद्र कुमार पुत्र थावरचंद, गणेशलाल पुत्र अरजी, जयेश पुत्र अमृतलाल निवासी मालीफला उखेड़ी पुलिस थाना पाटिया को खड़काया के जंगलों से गिरफ्तार किया।