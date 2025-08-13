मौत बनकर खेत में आई ट्रॉली, नीचे दबने से चारा काट रही महिला की मौत, 15 घायल

मनोहरथाना (झालावाड़) । जावर थाना क्षेत्र के समरोल चौराहे के पास बुधवार को श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। सड़क किनारे खेत में पशुओं के लिए चारा काट रही एक महिला की ट्रॉली के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि ट्रॉली में सवार 15 महिला-पुरुष घायल हो गए।
घायलों को एंबुलेंस से मनोहरथाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन को जिला चिकित्सालय रैफ र कर दिया गया।
जावर थाना प्रभारी धनराज गोचर ने बताया कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के शंभूपुरा, नरी गांव, सेमलपार, सडिय़ा मृगवास, मानकी आदि गांवों के श्रद्धालु कामखेड़ा बालाजी दर्शन करने आए थे।
दर्शन करने के बाद वे बुधवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे। ट्रॉली में करीब 45 जने सवार थे। समरोल चौराहे के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे में खेत में काम कर रही समरोल निवासी शीला बाई (30) पत्नी कमलेश लोधा की मौके पर ही मौत हो गई।