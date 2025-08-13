मौत बनकर खेत में आई ट्रॉली, नीचे दबने से चारा काट रही महिला की मौत, 15 घायल

दर्शन करने के बाद वे बुधवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे। ट्रॉली में करीब 45 जने सवार थे। समरोल चौराहे के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे में खेत में काम कर रही समरोल निवासी शीला बाई (30) पत्नी कमलेश लोधा की मौके पर ही मौत हो गई।