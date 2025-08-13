Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Accident: इतनी तेज थी रफ्तार, नहीं लगा पाए ब्रेक, भीषण बाइक हादसे में 2 की दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों की रफ्तार तेज थी और कोई भी समय रहते ब्रेक नहीं लगा सका। टक्कर में बाइकों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े।

भरतपुर

Rakesh Mishra

Aug 13, 2025

bike accident in Bharatpur
घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बाइक। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के नगर कस्बे के अलवर रोड पर एक होटल के पास दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में दोनों चालकों की मौत हो गई, जबकि माता व तीन वर्षीय पुत्री को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद सड़क पर बाइकों के टुकड़े और खून के धब्बे बिखरे पड़े थे।

आमने-सामने की टक्कर

जानकारी के अनुसार शहजाद पुत्र शब्बो मेव निवासी साहडोली, थाना बगड़ तिराहा पत्नी सरमीना और तीन वर्षीय पुत्री के साथ फतेहपुर कलां में रिश्तेदारी से बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान सामने से राहुल मीना (27) पुत्र तेजसिंह निवासी बुचाका, थाना जालूकी नगर की ओर अपनी बाइक से आ रहा था। इस बीच अलवर रोड पर होटल के पास दोनों बाइकों में आमने-सामने से टक्कर हो गई।

ये भी पढ़ें

उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, कांवड़ लेकर लौट रहे भरतपुर जिले के 3 श्रद्धालुओं की मौत; ट्रैक्टर-ट्रॉली के उड़े परखच्चे
भरतपुर
accident-1-2

तेज रफ्तार में थी बाइक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों की रफ्तार तेज थी और कोई भी समय रहते ब्रेक नहीं लगा सका। टक्कर में बाइकों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। हादसे में शहजाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल मीना को 108 एंबुलेंस से नगर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया।

यह वीडियो भी देखें

परिजन उसे अलवर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। शहजाद की पत्नी सरमीना और बेटी को हल्की चोटें आईं। नगर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता और थानाधिकारी रामभरोसी मीना नगर उपजिला चिकित्सालय पहुंचे।

उन्होंने परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शहजाद का शव नगर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जबकि राहुल का पोस्टमार्टम अलवर में किया गया। थाना पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Crime : बगैर पूछे घर से निकलना पड़ा भारी, रात 2 बजे अचानक पति उठा, धारदार हथियार से पत्नी के गले पर कर दिया वार
भरतपुर
Bharatpur Crime Husband suddenly woke up at 2 AM and Attacked wife neck with a sharp weapon

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 04:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Accident: इतनी तेज थी रफ्तार, नहीं लगा पाए ब्रेक, भीषण बाइक हादसे में 2 की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.