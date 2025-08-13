Rajasthan Accident: इतनी तेज थी रफ्तार, नहीं लगा पाए ब्रेक, भीषण बाइक हादसे में 2 की दर्दनाक मौत

राजस्थान के नगर कस्बे के अलवर रोड पर एक होटल के पास दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में दोनों चालकों की मौत हो गई, जबकि माता व तीन वर्षीय पुत्री को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद सड़क पर बाइकों के टुकड़े और खून के धब्बे बिखरे पड़े थे।
जानकारी के अनुसार शहजाद पुत्र शब्बो मेव निवासी साहडोली, थाना बगड़ तिराहा पत्नी सरमीना और तीन वर्षीय पुत्री के साथ फतेहपुर कलां में रिश्तेदारी से बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान सामने से राहुल मीना (27) पुत्र तेजसिंह निवासी बुचाका, थाना जालूकी नगर की ओर अपनी बाइक से आ रहा था। इस बीच अलवर रोड पर होटल के पास दोनों बाइकों में आमने-सामने से टक्कर हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों की रफ्तार तेज थी और कोई भी समय रहते ब्रेक नहीं लगा सका। टक्कर में बाइकों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। हादसे में शहजाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल मीना को 108 एंबुलेंस से नगर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया।
यह वीडियो भी देखें
परिजन उसे अलवर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। शहजाद की पत्नी सरमीना और बेटी को हल्की चोटें आईं। नगर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता और थानाधिकारी रामभरोसी मीना नगर उपजिला चिकित्सालय पहुंचे।
उन्होंने परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शहजाद का शव नगर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जबकि राहुल का पोस्टमार्टम अलवर में किया गया। थाना पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है।