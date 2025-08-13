Rajasthan Accident: इतनी तेज थी रफ्तार, नहीं लगा पाए ब्रेक, भीषण बाइक हादसे में 2 की दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार शहजाद पुत्र शब्बो मेव निवासी साहडोली, थाना बगड़ तिराहा पत्नी सरमीना और तीन वर्षीय पुत्री के साथ फतेहपुर कलां में रिश्तेदारी से बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान सामने से राहुल मीना (27) पुत्र तेजसिंह निवासी बुचाका, थाना जालूकी नगर की ओर अपनी बाइक से आ रहा था। इस बीच अलवर रोड पर होटल के पास दोनों बाइकों में आमने-सामने से टक्कर हो गई।