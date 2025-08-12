12 अगस्त 2025,

भरतपुर

Bharatpur Crime : बगैर पूछे घर से निकलना पड़ा भारी, रात 2 बजे अचानक पति उठा, धारदार हथियार से पत्नी के गले पर कर दिया वार

Bharatpur Crime : भरतपुर के डीग क्षेत्र के निकटवर्ती गांव बहज में रविवार रात पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 12, 2025

Bharatpur Crime Husband suddenly woke up at 2 AM and Attacked wife neck with a sharp weapon
अस्पताल में भर्ती पीड़िता। फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर के डीग क्षेत्र के निकटवर्ती गांव बहज में रविवार रात पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया। जिससे लहूलुहान हालत में परिजन महिला को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां देर रात प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत में भरतपुर रैफर कर दिया गया।

अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा

जानकारी के अनुसार गांव बहज निवासी पिंकी और पूनम रक्षाबंधन के दिन अपने कलारी लक्ष्मीनगर मथुरा रहने वाले भाई शशि को राखी बांधने उसके घर गई थी। शशि दोनों बहनों से राखी बंधवाकर अपने काम पर चला गया। शशि के काम पर जाने के बाद उसके पीछे से उसकी पत्नी कुमकुम (28 वर्ष) अपनी बहज निवासी दोनों नंदों के साथ गांव बहज आ गई। शशि जब शाम को अपने घर पहुंचा तो उसे उसकी पत्नी व बच्चे घर नहीं मिले। शशि रविवार रात ही गांव बहज पहुंचा और उसके बगैर पूछे बहज आने पर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। साथ ही पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। शशि को बहनों व बहनोई ने ज्यादा रात होने की वजह से समझा-बुझाकर उसे गांव में ही रोक लिया। रात घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए। शशि पत्नी कुमकुम व बच्चों के साथ अलग कमरे में सो गया।

मौके से फरार हो गया शशि

रविवार रात करीब दो बजे शशि ने अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। गला कटने के बाद महिला की चीख-पुकार सुनकर उसकी ननद उसके कमरे में पंहुची, जहां उनकी भाभी कुमकुम लहूलुहान हालत में मिली। वारदात के बाद शशि मौके से फरार हो गया।

गंभीर हालत में भरतपुर किया रैफर

घटना के बाद परिजन महिला को राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां देर रात प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत में भरतपुर रैफर कर दिया गया।

Published on:

12 Aug 2025 02:55 pm

Bharatpur Crime : बगैर पूछे घर से निकलना पड़ा भारी, रात 2 बजे अचानक पति उठा, धारदार हथियार से पत्नी के गले पर कर दिया वार

