Bharatpur Crime : बगैर पूछे घर से निकलना पड़ा भारी, रात 2 बजे अचानक पति उठा, धारदार हथियार से पत्नी के गले पर कर दिया वार

जानकारी के अनुसार गांव बहज निवासी पिंकी और पूनम रक्षाबंधन के दिन अपने कलारी लक्ष्मीनगर मथुरा रहने वाले भाई शशि को राखी बांधने उसके घर गई थी। शशि दोनों बहनों से राखी बंधवाकर अपने काम पर चला गया। शशि के काम पर जाने के बाद उसके पीछे से उसकी पत्नी कुमकुम (28 वर्ष) अपनी बहज निवासी दोनों नंदों के साथ गांव बहज आ गई। शशि जब शाम को अपने घर पहुंचा तो उसे उसकी पत्नी व बच्चे घर नहीं मिले। शशि रविवार रात ही गांव बहज पहुंचा और उसके बगैर पूछे बहज आने पर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। साथ ही पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। शशि को बहनों व बहनोई ने ज्यादा रात होने की वजह से समझा-बुझाकर उसे गांव में ही रोक लिया। रात घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए। शशि पत्नी कुमकुम व बच्चों के साथ अलग कमरे में सो गया।