Trump Tariff Effect : डोनाल्ड ट्रंप के एलान का बीकानेर पर बड़ा असर, भुजिया-नमकीन और ईसबगोल के ऑर्डर बंद

अमरीका में दीपावली पर बीकानेर की नमकीन-मिठाई की खासी ग्राहकी रहती है। वहां अमरीकी तथा वहां रहने वाले भारतीयों में भुजिया-नमकीन के प्रति क्रेज है। यहीं वजह है कि दीपावली पर होने वाली ग्राहकी को देखते हुए वहां के व्यापारियों ने पहले ही ऑडर दे दिया था। मोटे अनुमान के मुताबिक, बीकानेर से अमरीका हर माह करीब 100 टन से ज्यादा नमकीन-मिठाई का निर्यात होता है। दीपावली के लिए इस बार करीब 2500 टन माल भेजा गया, जिसमें 90त्न से ज्यादा पहले ही रवाना हो चुका है। शेष माल भी जाने की तैयारी में है। हालांकि, नए माल का ऑर्डर बिलकुल बंद है।