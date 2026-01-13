जनगणना 2027: फरवरी से ट्रेनिंग शुरू, ये 33 सवाल पूछे जाएंगे  

अब वर्ष 2027 की में जनगणना का काम शुरू होगा, जो दो चरणों में होगी। जिला, तहसील, राजस्व ग्राम, नगर, वार्ड की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। जनगणना के चलते एक जनवरी, 2026 से जनगणना पूरी होने तक नए जिले, तहसील, वार्ड नहीं बनेंगे और सीमाओं में बदलाव नहीं होगा। देश में 1931 के बाद पहली बार सभी जातियों की गणना की होगी, जिससे सामाजिक-आर्थिक डेटा मिलेगा और आरक्षण, प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।