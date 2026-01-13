16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप; प्रग्नेंट हुई तो घरवालों को चला पता, दोषी को आजीवन कारावास

अलवर विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने 16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप के मामले में एक अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास और 5.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरा अभियुक्त मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है। फैसले के दौरान न्यायाधीश समीर ने टिप्पणी करते हुए कहा - अभियुक्त ने पीड़िता से गैंगरेप व एक से अधिक बार बलात्कार किया है, जिससे सजा में नरमी नहीं बरती जा सकती। ऐसा करने पर समाज में गलत संदेश जाएगा।