Good News: सांवलियाजी रूट पर बसों का संचालन एक अप्रेल से, बंद रूट पर फिर दौड़ेगी रोडवेज

राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इनमें से 7 नई बसें चित्तौड़गढ़ पहुंच चुकी हैं। काफी समय से चित्तौड़गढ़ डिपो में नई बसें को लेकर लगातार डिमांड भेजी जा रही थी। हर बार चित्तौड़ डिपो को निराश होना पड़ रहा था।

लगातार बसों की कमी के चलते कई रूट पर बसों का संचालन बंद करना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने पहले भी नई बसों का आंवटन किया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ को एक भी बस नहीं मिली थी। रोडवेज प्रशासन की ओर से बसों का अनुबंध तैयार कर रूट तए किए जा रहे हैं।