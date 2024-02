काम की खबर! ऐसे मिलेगी कन्फर्म टिकट, इंडियन रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

चित्तौड़गढ़Published: Feb 29, 2024 05:42:10 pm Submitted by: Supriya Rani

How to Get Confirm Ticket : रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर आठ जोड़ी ट्रेनों में 15 डिब्बे बढ़ाए हैं। यह सुविधा अस्थाई रूप से शुरू की गई है। ऐसे में अब कन्फर्म टिकट मिलने की राह आसान होती नजर आ रही है।

Indian Railway : रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर आठ जोड़ी ट्रेनों में 15 डिब्बे बढ़ाए हैं। यह सुविधा अस्थाई रूप से शुरू की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के कई स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 8 जोड़ी रेल सेवाओं में 15 डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

इन ट्रेनों में मिलेगा कन्फर्म टिकट Confirmed Train Ticket : इनमें से कई गाडिय़ां चित्तौडग़ढ़ जंक्शन और चंदेरिया के अलावा कपासन, शंभूपुरा, निंबाहेड़ा से भी होकर गुजरती है। गाड़ी संख्या 20473, 20474 दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय में 1 मार्च से 31 मार्च तक और उदयपुर सिटी से दो मार्च से एक अप्रेल तक 1 सैकण्ड एसी और 1 थर्ड एसी श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 12991, 12992 उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी में 1 मार्च से 31 मार्च तक दो जनरल कोच, एक सैकण्ड और एक थर्ड एसी श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 19666, 19665 उदयपुर सिटी-खजुराहो-उदयपुर सिटी में उदयपुर सिटी से 1 मार्च से 31 मार्च तक और खजुराहो से 3 मार्च से 2 अप्रेल तक एक सैकण्ड जनरल श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। गाडिय़ों का संचालन चित्तौडग़ढ़ से होकर इन गाडिय़ों का संचालन चित्तौडग़ढ़ से होकर किया जाता है। गाड़ी संख्या 19608, 19607 मदार-कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में मदार से 4 मार्च से 25 मार्च तक और कोलकाता से 7 मार्च से 28 मार्च तक एक थर्ड एसी, एक सेकंड स्लीपर बढ़ाया जाएगा। यह गाड़ी चंदेरिया स्टेशन से होकर गुजरती है। गाड़ी संख्या 19601, 19602 उदयपुर सिटी-न्यू जलपाईगुड़ी- उदयपुर सिटी साप्ताहिक में उदयपुर सिटी से 2 मार्च से 30 मार्च तक और न्यू जलपाईगुड़ी से 4 मार्च से 1 अप्रेल तक 1 थर्ड एसी श्रेणी का डिब्बा बढ़ाया जा रहा है। यह गाड़ी कपासन और चंदेरिया से होकर गुजरती है। गाड़ी संख्या 14801, 14802 जोधपुर-इंदौर-जोधपुर में जोधपुर से 1 मार्च से 31 मार्च तक व इंदौर से 4 मार्च से 3 अप्रेल तक 1 सैकण्ड जनरल और 2 सैकण्ड स्लीपर डिब्बा बढ़ाया जाएगा। यह गाड़ी चित्तौडग़ढ़ सहित चंदेरिया, शंभूपुरा व निम्बाहेड़ा होकर गुजरती हैं। ये गाड़ियां भी जाएंगी चंदेरिया होकर गाड़ी संख्या 20971, 20972 उदयपुर सिटी-शालीमार-उदयपुर सिटी में उदयपुर सिटी से 2 मार्च से 30 मार्च तक व शालीमार से 3 मार्च से 31 मार्च तक 1 थर्ड एसी का डिब्बा बढ़ाया जाएगा। गाड़ी संख्या 09721, 09722 जयपुर-उदयपुर-जयपुर में जयपुर से 1 मार्च से 31 मार्च तक तथा 2 मार्च से 1 अप्रेल तक 1 जनरल कोच बढ़ाया जाएगा। ये गाड़ियां भी चंदेरिया होकर गुजरती हैं।