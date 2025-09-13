Chittorgarh : मेवाड़ के अफीम उत्पादकों को नवरात्र से पहले मिली सौगात…पढ़े पूरी खबर

जिन काश्तकारों ने वर्ष 2024-25 के दौरान 800 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से कम पोस्त भूसे की औसत उपज पेश की है, उन्हें फसल वर्ष 2025-26 के दौरान अफीम पोस्त की खेती से होल्ड किया गया है। हालांकि वे अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस रखना जारी रखेंगे और उस वर्ष की नीति के द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन खेती के लिए पात्र होंगे। वे किसान जिनके लाइसेंस फसल वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति हैक्टेयर 675 किलोग्राम से कम का पोस्त भुसा उपज होने के कारण होल्ड कर दिए गए थे उनको भी इस वर्ष पात्र रखा गया हैं। वे काश्तकार जो फसल वर्ष 2024-25 के लिए लाइसेंस के पात्र थे, लेकिन किसी करण से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वास्तव में अफीम की खेती नहीं की। किसान जिनको फसल वर्ष 1995-96 के बाद से कभी भी लाइसेंस दिया गया था, लेकिन किसी कारण से उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया गया। उन्हें इस वर्ष सीपीएस पद्वति से लाइसेंस दिया जाएगा।ऐसे किसान जिनकी लाइसेंस इनकार करने के खिलाफ अपील को वर्ष 2024-25 में निबटान की अंतिम तिथि के बाद अनुमति दी गई। वर्ष 2024-25 के लिए लाइसेंस के पात्र थे, लेकिन किसी करणवश उन्होंने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश खेती नही की। जिन्हें मृतक पात्र किसान की ओर से फसल वर्ष 2023-24 के लिए नामित किया गया था।