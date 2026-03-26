Rajasthan: 29 मार्च से नारकोटिक्स विभाग शुरू करेगा अफीम की खरीद, तौल केंद्र पर किए जा रहे विशेष इंतजाम

इस बार उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के करीब 21 हजार 900 से अधिक पट्टाधारी किसानों की अफीम की तौल की जाएगी। इसमें गम पद्धति और सीपीएस पद्धति से की गई अफीम खेती दोनों शामिल हैं। प्रथम खंड में 300 से अधिक गांवों के करीब 8 हजार से ज्यादा किसान शामिल हैं। इनमें से 6 हजार से अधिक किसानों ने गम पद्धति से अफीम की खेती की है, जबकि लगभग 2 हजार किसानों ने सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन किया है। गम पद्धति में अफीम डोडे पर चीरा लगाकर अफीम निकाली जाती है, जबकि सीपीएस पद्धति में बिना चीरा लगाए डोडों से उत्पादन लिया जाता है।