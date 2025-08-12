Rajasthan: राजस्थान सरकार के एक फैसले से आम जनता को बड़ा झटका, अब घर बनाना हुआ महंगा, जानिए कैसे

चित्तौड़गढ़ के सवा सौ से अधिक चिमनी ईंट-भट्टों से बनी ईंटें न केवल जिले में बल्कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर तक सप्लाई होती हैं। यहां करीब 10 से 15 हजार मजदूर काम करते थे। जो काम बंद होने पर गांव लौट गए, जो 31 दिसंबर से पहले लौटना शुरू करेंगे। ईंट भट्टा संचालक के अनुसार, कीमतें 7 रुपए प्रति ईंट होने से चूरू व हनुमानगढ़ से सस्ती ईंटें आ जाती हैं। हालांकि उनकी गुणवत्ता कम है, लेकिन बड़े निर्माण कार्यों में उनका उपयोग हो जाता है।