Rajasthan Crime: बहुचर्चित अजयराज सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी भैरु झूपड़ा गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भैरु गुर्जर के खिलाफ भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाने में जानलेवा हमला करने का एक प्रकरण दर्ज होकर भैरु वाछिंत था। इसके खिलाफ 20 से ज्यादा लड़ाई-झगड़ा, मारपीट जानलेवा हमला, हत्या व अन्य कई प्रकरण कई थानों में दर्ज है। चित्तौडगढ़ के अजयराज सिंह हत्याकांड के बाद से ही पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए पूर्व में भी कई प्रयास कर चुकी थी। पर यह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता था। इस बार हमीरगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया।