कनाडा में मृत राजस्थान के राघव सोनी की देह कब पहुंचेगी भारत? 11 अप्रेल को हुआ था निधन

राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा की याचिका पर विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए कनाडा स्थित भारतीय दूतावास को 'अर्जेंट' श्रेणी में त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं । 22 अप्रेल को चर्मेश शर्मा और मृतका की बहन की सहेली के पति जाफर अंसारी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नाम ज्ञापन सौंपकर शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगाई थी ।