Rajasthan: पति की चिता सज रही थी, तभी पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक साथ दी गई अंतिम विदाई

हरिराम जाट लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज उदयपुर के एक अस्पताल में जारी था। इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव बावरियों का खेड़ा लाया गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिजनों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि हरिराम जाट गांव के मिलनसार व्यक्तियों में से एक थे।