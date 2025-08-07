दूसरे युवक के संपर्क में आने से नाराज प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

चित्तौड़गढ़। पारसोली थाना क्षेत्र के ओराई डेम में 25 जुलाई को मिले महिला का शव मिलने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने महिला की हत्या कर शव को पत्थर बांधकर डेम में फेंक दिया था। मुख्य आरोपी का पिता अब भी फरार है।
25 जुलाई को ओराई डेम मेट शंभूलाल शर्मा ने पुलिस को डेम शव की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक 30-35 वर्षीय महिला का शव ग्रीन मेट में लिपटा मिला। करीब 30-35 किलो का पत्थर बंधा हुआ था। शव करीब 4-5 दिन पुराना होने से सड़ चुका थी। थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। थाना क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में लापता महिलाओं की जांच के बाद मृतका की पहचान पारसोली निवासी सोनू उर्फ सोनिया भील के रूप में हुई। परिजनों ने फोटो से पहचान की पुष्टि की।
पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू और सत्तू उर्फ सत्यनारायण हजूरी निवासी तखतपुरा के बीच दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों साथ में कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। इसी बीच सोनू के किसी अन्य युवक से संपर्क में आने के कारण सत्तू ने नाराज होकर हत्या की साजिश रची।
21 जुलाई शाम को सत्तू सोनू को पारसोली ग्रिड के पीछे पहाड़ी पर ले गया। यहां शराब पिलाकर उसने पीछे से सिर पर पत्थर मारा। फिर साड़ी की लीर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपने पिता छीतरलाल (जो फरार है), भाई ललित, दोस्त सांवरियालाल पुत्र भैरूलाल सालवी निवासी राजगढ़ और मुकेश उर्फ जोनू पुत्र रामलाल खारोल चेनपुरिया की मदद से शव को जीप डालकर ओराई डेम में फेंक दिया।
शव को ग्रीन मेट व पत्थर से बांधा गया ताकि वह पानी में डूबी रहे। पुलिस ने जीप जब्त कर ली है। मुख्य आरोपी सत्तू उर्फ सत्यनारायण हजूरी को डिटेन कर लिया गया। इसके बाद तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। चारों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि मुख्य आरोपी का पिता छीतरलाल अभी फरार है।