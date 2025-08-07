दूसरे युवक के संपर्क में आने से नाराज प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

25 जुलाई को ओराई डेम मेट शंभूलाल शर्मा ने पुलिस को डेम शव की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक 30-35 वर्षीय महिला का शव ग्रीन मेट में लिपटा मिला। करीब 30-35 किलो का पत्थर बंधा हुआ था। शव करीब 4-5 दिन पुराना होने से सड़ चुका थी। थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। थाना क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में लापता महिलाओं की जांच के बाद मृतका की पहचान पारसोली निवासी सोनू उर्फ सोनिया भील के रूप में हुई। परिजनों ने फोटो से पहचान की पुष्टि की।