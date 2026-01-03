Churu : कार में परिवहन करते हुए 20 किलो डोडा पोस्त चूरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार, एनएच 52 पर गोठया बड़ी गांव के पास पुलिस ने की कार्रवाई

कार खराब होने से आरोपी हुआ गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार कार की वाटर बॉडी खराब हो जाने के बाद आरोपी ने अपने जानकारी साथी को फोन कर पिकअप मंगवा कर तथा दूधवाखारा से कार को बिना किसी डर भय के हरियाणा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। हरियाणा सीमा पर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में कार को ले जाने बाबत पूछताछ की तो कार चालक घबरा गया तथा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर एसआई सुरेश कुमार ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त और कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।