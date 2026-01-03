3 जनवरी 2026,

शनिवार

चूरू

Churu : कार में परिवहन करते हुए 20 किलो डोडा पोस्त चूरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार, एनएच 52 पर गोठया बड़ी गांव के पास पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में राजेश (39) पुत्र दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही 20 किलो अवैध डोडा पोस्त चूरा के साथ मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है।

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 03, 2026

सादुलपुर. हरियाणा सीमा पर स्थित गांव गोठया बड़ी के पास एनएच 52 पर पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध डोडा पोस्त सहित एक कार को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की कब्जे से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नागौर (Nagaur) के गांव खरनाल से डोडा पोस्त भरकर और तस्करी कर हरियाणा के हिसार ले जा रहा था।

पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि एसआई सुरेश कुमार ने पुलिस दल के साथ कार्रवाई करते हुए मामले में राजेश (39) पुत्र दर्शन सिंह निवासी डॉ. अंबेडकर बस्ती, वार्ड नंबर 2, विकास नगर ऑटो मार्केट के पास, हिसार, पुलिस थाना सिटी नंबर एक, जिला हिसार को गिरफ्तार किया है। साथ ही 20 किलो अवैध डोडा पोस्त चूरा (Poppy Husk Powder) के साथ मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है।

कार खराब होने से आरोपी हुआ गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार कार की वाटर बॉडी खराब हो जाने के बाद आरोपी ने अपने जानकारी साथी को फोन कर पिकअप मंगवा कर तथा दूधवाखारा से कार को बिना किसी डर भय के हरियाणा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। हरियाणा सीमा पर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में कार को ले जाने बाबत पूछताछ की तो कार चालक घबरा गया तथा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर एसआई सुरेश कुमार ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त और कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

इनका कहना
डोडा पोस्त की अवैध तस्करी कर ले जाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है तथा मामले की जांच सिधमुख थाना अधिकारी को सौंपी गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लेकर मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार सिहाग थाना अधिकारी सादुलपुर

03 Jan 2026 12:08 pm

