साहवा में जुगाड़ (फीटर) पलटा, महिला का पैर कटकर अलग, दुर्घटना में कई हुए घायल

साहवा. कस्बे में शुक्रवार को टीडीयासर सड़क पर श्मसान भूमि के पास सड़क मोड़ पर एक फीटर पलट जाने से उसमें सवार एक महिला का पैर कट गया। मामले के अनुसार गांव बनियाला से फीटर में सवार होकर नोहर के नाथ समूदाय का एक घुमंतू मजदूर परिवार साहवा कस्बे के ताल मैदान में अस्थाई डेरा लगाने जा रहा था। उसी दौरान श्मसान भूमि के पास टीडियासर जाने वाले सड़क पर उनका फीटर अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे उसमें सवार धारादेवी ( 26 ) पत्नी जगदीश नाथ निवासी वार्ड 11 नोहर का पैर कट कर अलग हो गया।