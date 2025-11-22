साहवा में जुगाड़ (फीटर) पलटा, महिला का पैर कटकर अलग, दुर्घटना में कई हुए घायल

साहवा. कस्बे में शुक्रवार को टीडीयासर सड़क पर श्मसान भूमि के पास सड़क मोड़ पर एक फीटर पलट जाने से उसमें सवार एक महिला का पैर कट गया। मामले के अनुसार गांव बनियाला से फीटर में सवार होकर नोहर के नाथ समूदाय का एक घुमंतू मजदूर परिवार साहवा कस्बे के ताल मैदान में अस्थाई डेरा लगाने जा रहा था। उसी दौरान श्मसान भूमि के पास टीडियासर जाने वाले सड़क पर उनका फीटर अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे उसमें सवार धारादेवी ( 26 ) पत्नी जगदीश नाथ निवासी वार्ड 11 नोहर का पैर कट कर अलग हो गया।
घटना स्थल के पास सड़क किनारे बने डेरे के सेवादार योगेश व आरजू सिंह ने आकर घायल महिला को बाहर निकालकर घायल महिला के उपचार के लिए भेजने के लिए 108 व 112 पर कॉल किया। उसी दौरान एक निजी गाड़ी को रुकवाकर गंभीर घायल महिला को राजकीय सीएचसी भेजा गया तथा अन्य मामूली चोटिल हुई महिलाओं व बच्चों को 108 की सहायता से भेजा गया।
सीएचसी पहुंचने पर गंभीर धारिया का चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर कटे हुए पैर डिब्बे में डालकर हायर सेन्टर रैफर किया। चिकित्सकों ने बताया कि हायर सेंटर पर चिकित्सकों की ओर से ऑपरेशन कर पैर जोड़ दिया जाएगा। घटना स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित परिवार की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी।
