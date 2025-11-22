Rajasthan News : ट्रक चालक से 10 लाख रुपए लूटे, पुलिस ने 10 घंटे में ही दो आरोपियों को गिरतार कर राशि बरामद की

सरदारशहर. स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे में एक ट्रक से 10 लाख रुपए की लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरतार कर उनके पास से लूटी गई राशि को बरामद कर ट्रक को जब्त कर लिया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा निवासी बलजीत धाणक ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह सूरजपुर दिल्ली से साबुन का सामान भरकर बीकानेर जा रहा था।
राजगढ (Rajgarh) के पास मेरे गांव का पड़ोसी सुनील सरदारशहर (Sardarsahar) जाने के लिए ट्रक में बैठ गया। सरदारशहर के एक होटल पर खाना खाने के लिए रुके। इस दौरान पीछे से ट्रक लेकर आया मोहरसिंह व सुनील ने ट्रक के केबिन में रखें 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया।
उपयोग में लिया गया ट्रक किया जब्त
|टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जताते हुए और तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज होने के महज 10 घंटे में हरियासर के पास से हमीरवास निवासी राजीव (34) उर्फ मोहरसिंह पुत्र बलवान जाट और सुनील (33) पुत्र विश कुमार जाट को गिरतार किया है। दोनों के पास से लूटी गई राशि 10 लाख रुपए और घटना में उपयोग में लिया गया ट्रक भी जब्त किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई, एसआई रामफूल मीणा, कांस्टेबल अनिल सैनी, शिवकुमार, रामगोपाल, हंसराज, मुनीराम आदि की विशेष भूमिका रही।
