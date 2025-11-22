Rajasthan News : ट्रक चालक से 10 लाख रुपए लूटे, पुलिस ने 10 घंटे में ही दो आरोपियों को गिरतार कर राशि बरामद की

उपयोग में लिया गया ट्रक किया जब्त

|टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जताते हुए और तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज होने के महज 10 घंटे में हरियासर के पास से हमीरवास निवासी राजीव (34) उर्फ मोहरसिंह पुत्र बलवान जाट और सुनील (33) पुत्र विश कुमार जाट को गिरतार किया है। दोनों के पास से लूटी गई राशि 10 लाख रुपए और घटना में उपयोग में लिया गया ट्रक भी जब्त किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई, एसआई रामफूल मीणा, कांस्टेबल अनिल सैनी, शिवकुमार, रामगोपाल, हंसराज, मुनीराम आदि की विशेष भूमिका रही।