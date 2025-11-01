Rajasthan: चूरू में पिक-अप से कुचलकर युवक की हत्या, ढ़ाबे पर मामूली सी बात लेकर हुआ था झगड़ा

मानवेंद्र ने सतपाल से कहा कि विकास के गाड़ी की टक्कर मारकर खत्म कर दो, तो मानवेंद्र के कहने पर सतपाल ने मानवेंद्र व नवीन को पिकअप में बैठाकर विकास को जान से मारने की नीयत से पिकअप को पीछे बैक चलाकर विकास के पीछे दौड़ाई। जब विकास जान बचाने के लिए होटल की और भागा तो सतपाल ने पिकअप को विकास के पीछे-पीछे होटल के काउंटर तक ले जाकर विकास के टक्कर मार दी जिससे विकास होटल के काउंटर के पास गिर गया और जिसके बाद मानवेंद्र ने पिकअप विकास के ऊपर चढ़ा दी और कई बार पिकअप से विकास को टक्कर मारी। घटना के बाद तीनों पिकअप लेकर भाग गए।