Rajasthan: चूरू में पिक-अप से कुचलकर युवक की हत्या, ढ़ाबे पर मामूली सी बात लेकर हुआ था झगड़ा

Rajasthan News: चूरू जिले के सरदारशहर के बीकानेर रोड स्थित एक होटल पर गुरुवार को रात्रि को पिकअप सवार तीन जनों ने एक युवक पर पिकअप की टक्कर मारकर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने होटल पर जमकर तोडफ़ोड़ भी की। घटना में युवक विकास सैनी (35) की मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि वार्ड 22 निवासी विनोद पुत्र शिव भगवान सैनी ने मामला दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात्रि करीब 11 बजे उसका भाई विकास सैनी अपने दोस्त के साथ बीकानेर रोड पर स्थित एक होटल पर खाना खाने के लिए गया था। उसके जाने से पहले होटल पर मानवेंद्र सिंह और सतपाल ने खाना खाया था।
खाना खाने के बाद पैसे देने की बात को लेकर होटल मालिक संदीप के साथ विवाद हो गया। इस नाराजगी के चलते विकास के पहुंचने से कुछ देर बाद ही मानवेंद्र व सतपाल ने होटल पर रखा सामान बिखेर दिया और होटल पर मौजूद संदीप के साथ मारपीट करने लगे।
घटना के दौरान विकास ने बीच बचाव करके संदीप को छुड़ा दिया तो मानवेंद्र व सतपाल विकास से नाराज हो गए। मानवेंद्र ने फोन करके बहादुर सिंह कॉलोनी से नवीन को बुला लिया। फोन करने के 5 मिनट में ही नवीन एक बिना नंबरी पिकअप लेकर होटल पर आया और आते ही मानवेंद्र, सतपाल व नवीन ने विकास के साथ मारपीट शुरू कर दी।
मानवेंद्र ने सतपाल से कहा कि विकास के गाड़ी की टक्कर मारकर खत्म कर दो, तो मानवेंद्र के कहने पर सतपाल ने मानवेंद्र व नवीन को पिकअप में बैठाकर विकास को जान से मारने की नीयत से पिकअप को पीछे बैक चलाकर विकास के पीछे दौड़ाई। जब विकास जान बचाने के लिए होटल की और भागा तो सतपाल ने पिकअप को विकास के पीछे-पीछे होटल के काउंटर तक ले जाकर विकास के टक्कर मार दी जिससे विकास होटल के काउंटर के पास गिर गया और जिसके बाद मानवेंद्र ने पिकअप विकास के ऊपर चढ़ा दी और कई बार पिकअप से विकास को टक्कर मारी। घटना के बाद तीनों पिकअप लेकर भाग गए।
रिपोर्ट में बताया गया कि आसपास के लोगों ने विकास को तुरंत राजकीय उपजिला अस्पताल लेकर गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति होने के कारण जयपुर रैफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में रतनगढ के पास विकास ने दम तोड़ दिया। विकास के शव को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आधा घंटे में तीनों नामजद आरोपियों सहित 6 जनों को राउंडअप किया। सूत्रों के अनुसार वारदात को अंजाम देकर दिनों भाग गए। इस दौरान पिकअप में डीजल खत्म हो जाने के कारण पिकअप रुक गई, तो अपने जानकारों को फोन कर डीजल मंगवाया।
इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दो कांस्टेबलों के मामूली चोटें भी आई। दूसरी ओर पुलिस ने रतनगढ के राजकीय अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जब शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया।
