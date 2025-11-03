भाजपा नेता की कार पर पत्थरबाजी, गाड़ी के शीशे टूटे, शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे घर

फोटो पत्रिका
चूरू। सादुलपुर क्षेत्र में भाजपा जिला मंत्री डॉ. कौशल पूनिया की कार पर दो अज्ञात युवकों ने पत्थरबाजी कर दी। अचानक हुए हमले में कार के शीशे टूट गए और उस पर लगा भाजपा का झंडा भी उखाड़ दिया। गनीमत रही कि पूनिया इस हमले में बाल-बाल बच गए। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए। वहीं घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि भाजपा जिला मंत्री डॉ. कौशल पूनिया ने लिखित शिकायत में बताया कि रविवार रात्रि को कार से खेमाणा रोड पर स्थित जाट भवन के पास शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में दो अज्ञात युवकों ने उनकी कार पर अचानक पथराव कर दिया। घटना के बाद दोनों युवक मौके से भाग गए। पूनिया ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली रही। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्थर फेंकने वाले दोनों युवकों की तलाश कर रही है।
