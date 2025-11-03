भाजपा नेता की कार पर पत्थरबाजी, गाड़ी के शीशे टूटे, शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे घर

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि भाजपा जिला मंत्री डॉ. कौशल पूनिया ने लिखित शिकायत में बताया कि रविवार रात्रि को कार से खेमाणा रोड पर स्थित जाट भवन के पास शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में दो अज्ञात युवकों ने उनकी कार पर अचानक पथराव कर दिया। घटना के बाद दोनों युवक मौके से भाग गए। पूनिया ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।