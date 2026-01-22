22 जनवरी 2026,

चूरू

सावधान ! राजस्थान में सक्रिय हैं पंजाब, हरियाणा के भैंस चोर गैंग, पहले रैकी करते हैं, फिर रात में चुरा ले जाते हैं भैंस

थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि अभियुक्त एक संगठित चोर गिरोह है।

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Jan 22, 2026

तारानगर. पुलिस ने कस्बे में मंगलवार रात्रि को बाड़े से भैंस चोरी करने के मामले में बुधवार को तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया भिवानी के देवनगर निवासी सतीश कुमार (62) पुत्र पूर्णचन्द जांगडा निवासी खरकडी फाटक तोषाम बाईपास, प्रिन्स (20) पुत्र पवन कुमार नाई व लुधियाना पंजाब के बीआरएस नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अजय तंवर (29) पुत्र सुभाष तंवर नाई मंगलवार रात्रि को तारानगर के वार्ड 13 निवासी महबूब अली पुत्र सलामुद्दीन बिसायती के बाड़े में बंधी भैंस को चोरी कर ले गए थे।

पुलिस ने बुधवार सुबह महबूब की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर चोरों का पीछा कर उन्हें पिलानी पुलिया के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिकअप में ले जाया जा रही भैंस व उसके बछड़े को बरामद कर पिकअप व उसके एस्कॉर्ट में लगी एक कार को भी जब्त कर लिया।

थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि अभियुक्त एक संगठित चोर गिरोह है जो संगठित होकर रात के समय घरों के बाहर की तरफ व खाली प्लॉट में बंधी हुई भैंसों की रैकी करते हैं तथा मौका देखकर चोरी कर अपने साथ लाए गए वाहनों में भरकर उन्हें चोरी कर ले जाते हैं।

22 Jan 2026 12:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / सावधान ! राजस्थान में सक्रिय हैं पंजाब, हरियाणा के भैंस चोर गैंग, पहले रैकी करते हैं, फिर रात में चुरा ले जाते हैं भैंस

