सावधान ! राजस्थान में सक्रिय हैं पंजाब, हरियाणा के भैंस चोर गैंग, पहले रैकी करते हैं, फिर रात में चुरा ले जाते हैं भैंस

तारानगर. पुलिस ने कस्बे में मंगलवार रात्रि को बाड़े से भैंस चोरी करने के मामले में बुधवार को तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया भिवानी के देवनगर निवासी सतीश कुमार (62) पुत्र पूर्णचन्द जांगडा निवासी खरकडी फाटक तोषाम बाईपास, प्रिन्स (20) पुत्र पवन कुमार नाई व लुधियाना पंजाब के बीआरएस नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अजय तंवर (29) पुत्र सुभाष तंवर नाई मंगलवार रात्रि को तारानगर के वार्ड 13 निवासी महबूब अली पुत्र सलामुद्दीन बिसायती के बाड़े में बंधी भैंस को चोरी कर ले गए थे।