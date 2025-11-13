Churu : चेक अनादरण मामले में एक वर्ष का कारावास व 7 लाख रुपए के जुर्माने से किया दंडित

शिवशंकर ने नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राशि नहीं लौटाई तो पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने पत्रावली पर आए दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर व संजय जांगिड़ की साक्ष्य लेखबद्ध कर शिवशंकर को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास व 7 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। परिवादी संजय जांगिड़ की तरफ से पैरवी अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ न्यागंली ने की।