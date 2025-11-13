Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : चेक अनादरण मामले में एक वर्ष का कारावास व 7 लाख रुपए के जुर्माने से किया दंडित

शिवशंकर ने नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राशि नहीं लौटाई तो पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद पेश किया।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Nov 13, 2025

Cheque Bounce

Cheque Bounce

तारानगर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर (Taranagar) के पीठासीन अधिकारी अजयदीप सिंह ने चैक अनादरित मामले में शिवशंकर पुत्र श्यामलाल शर्मा निवासी जिगसाना ताल को एक वर्ष का कारावास व 7 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ न्यांगली ने बताया कि संजय जांगिड़ पुत्र सुभाषचंद्र जांगिड निवासी तारानगर से शिवशंकर ने घरेलू आवश्यकता के लिए 4 लाख 25 हजार रुपए उधार लिए थे।

इसके बदले शिवशंकर ने संजय जांगिड़ को एक चैक दिया था। न्यांगली ने आगे बताया कि संजय ने तय तिथि के तहत भुगतान के लिए चेक को बैंक में लगाया। शिवशंकर के खाते में प्रयाप्त राशि नहीं होने के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद आरोपी को राशि अदा करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया।

शिवशंकर ने नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राशि नहीं लौटाई तो पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने पत्रावली पर आए दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर व संजय जांगिड़ की साक्ष्य लेखबद्ध कर शिवशंकर को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास व 7 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। परिवादी संजय जांगिड़ की तरफ से पैरवी अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ न्यागंली ने की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 11:59 am

Published on:

13 Nov 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : चेक अनादरण मामले में एक वर्ष का कारावास व 7 लाख रुपए के जुर्माने से किया दंडित

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Motivational: बिना डिग्री के बनाया ऐसा AI ऐप की गूगल ने दी 2000 डॉलर की फंडिंग, जानें कौन है राजस्थान का पवन जोशी?

चूरू

अपने ही नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाली मां गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

चूरू

एक्शन मोड में परिवहन विभाग, राजस्थान के इस जिले में 644 बाल वाहिनियों की RC निलंबित

RCs of 644 school buses have been suspended
चूरू

मां ने ही गला दबाकर नवजात को मारा… रोने की आवाज नहीं आए इसलिए मुंह दबाया, चूरू में बच्चे की मौत का दर्दनाक खुलासा

Churu crime
चूरू

Churu News : नवजात शिशु की अस्पताल में ही गला घोंटकर हत्या, गले पर निशान मिलने से मचा हड़कंप

Rajasthan Police
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.