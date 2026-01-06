Churu : रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलेगी 3 फीसदी की छूट, 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रहेगी लागू, फिर होगी समीक्षा

चूरू. यात्री सुविधा के लिए रेलवे की ओर से रेलवन ऐप (Railone App) पर डिजिटल माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन फीसदी बोनस कैशबैक के रूप में दिया जाएगा। अब 14 जनवरी से रेल वन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यह छूट प्रदान की जाएगी। इस छूट का प्रस्ताव 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 की अवधि के दौरान रहेगा।रेल वन ऐप पर आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने की स्थिति में 3 फीसदी बोनस कैशबैक के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सेंटर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की ओर से इस की समीक्षा कर अगला निर्णय लिया जाएगा।