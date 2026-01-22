22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu Accident : कोहरे में ट्रोला और डंपर की भिड़ंत, 5 घंटे जाम रहा मेगा हाईवे 

हादसे के दौरान नजदीकी पड़िहारा टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आया। मौके पर न तो जेसीबी उपलब्ध थी और न ही एम्बुलेंस। आसपास के ग्रामीणों और छापर पुलिस ने टोल कर्मियों को हादसे की जानकारी देकर सड़क खोलने की मांग की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 22, 2026

oplus_2

छापर. घने कोहरे के कारण मेगा हाईवे पर बुधवार सुबह रणधीसर फांटे के पास ट्रोला और डंपर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रोला सड़क पर पलट गया, जबकि डंपर सड़क से नीचे जाकर पलटी खा गया। हादसे में डंपर चालक विजय कुमार जाट निवासी शोभासर गंभीर रूप से घायल हो गया। रतनगढ़ से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण ट्रोले में भरी ईंटें सड़क पर बिखर गईं, जिससे मेगा हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सुबह करीब 6 बजे हुए हादसे के बाद लंबा जाम लग गया और दोनों और वाहनों की कतारें लग गईं। यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

टोल प्लाजा पर संसाधनों की कमी उजागर
हादसे के दौरान नजदीकी पड़िहारा टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आया। मौके पर न तो जेसीबी उपलब्ध थी और न ही एम्बुलेंस। आसपास के ग्रामीणों और छापर पुलिस ने टोल कर्मियों को हादसे की जानकारी देकर सड़क खोलने की मांग की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी। करीब पांच घंटे तक सड़क पर पलटा हुआ ट्रोला और बिखरी ईंटें पड़ी रहीं।

टोल मैनेजर से हुई बहस
हादसे के बाद पुलिस और ग्रामीणों की टोल मैनेजर से तीखी बहस हुई। लोगों ने कहा कि व्यस्त मेगा हाईवे पर टोल होने के बावजूद दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक संसाधन न होना गंभीर लापरवाही है। बाद में क्रेन और अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर सड़क से ट्रोला हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। हादसे के कारणों की जांच पुलिस द्वारा जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu Accident : कोहरे में ट्रोला और डंपर की भिड़ंत, 5 घंटे जाम रहा मेगा हाईवे 

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान ! राजस्थान में सक्रिय हैं पंजाब, हरियाणा के भैंस चोर गैंग, पहले रैकी करते हैं, फिर रात में चुरा ले जाते हैं भैंस

चूरू

चूरू में सबसे बड़े हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में लगी आग, 15 बच्चे थे भर्ती, 2 बीकानेर रेफर

Fire breaks out in children ward of Churu hospital
चूरू

Churu Weather : घने कोहरे से 5 मीटर ही रही दृश्यता, आमजन सहित वाहन चालकों को हुई परेशानी

चूरू

राजस्थान के रिसर्च स्कॉलर ने IIT कानपुर में की आत्महत्या, पीएचडी अपार्टमेंट से लगाई छलांग, एक साल में 5वीं मौत

Rajasthan Churu Research Scholar Dies
चूरू

Churu : डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख की अवैध शराब पकड़ी, दो तस्कर गिरफ्तार

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.