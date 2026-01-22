Churu Accident : कोहरे में ट्रोला और डंपर की भिड़ंत, 5 घंटे जाम रहा मेगा हाईवे 

oplus_2
छापर. घने कोहरे के कारण मेगा हाईवे पर बुधवार सुबह रणधीसर फांटे के पास ट्रोला और डंपर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रोला सड़क पर पलट गया, जबकि डंपर सड़क से नीचे जाकर पलटी खा गया। हादसे में डंपर चालक विजय कुमार जाट निवासी शोभासर गंभीर रूप से घायल हो गया। रतनगढ़ से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण ट्रोले में भरी ईंटें सड़क पर बिखर गईं, जिससे मेगा हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सुबह करीब 6 बजे हुए हादसे के बाद लंबा जाम लग गया और दोनों और वाहनों की कतारें लग गईं। यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
टोल प्लाजा पर संसाधनों की कमी उजागर
हादसे के दौरान नजदीकी पड़िहारा टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आया। मौके पर न तो जेसीबी उपलब्ध थी और न ही एम्बुलेंस। आसपास के ग्रामीणों और छापर पुलिस ने टोल कर्मियों को हादसे की जानकारी देकर सड़क खोलने की मांग की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी। करीब पांच घंटे तक सड़क पर पलटा हुआ ट्रोला और बिखरी ईंटें पड़ी रहीं।
टोल मैनेजर से हुई बहस
हादसे के बाद पुलिस और ग्रामीणों की टोल मैनेजर से तीखी बहस हुई। लोगों ने कहा कि व्यस्त मेगा हाईवे पर टोल होने के बावजूद दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक संसाधन न होना गंभीर लापरवाही है। बाद में क्रेन और अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर सड़क से ट्रोला हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। हादसे के कारणों की जांच पुलिस द्वारा जारी है।
