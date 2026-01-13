Churu : ई-मित्र से लौट रहे युवक का कार सवारों ने किया अपहरण, एक लाख 40 हजार रुपए छीने

Oplus_16908288
चूरू. जिले के राजलदेसर कस्बे में घर लौट रहे ई-मित्र संचालक का कार सवारों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक के साथ गाड़ी में मारपीट की और रविवार देर रात डूंगरगढ़- धीरदेसर के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई हेमराज ने बताया कि वार्ड 6 निवासी संजय कुमार नाई (34) ने इस संबंध मेंशिकायत दर्ज करवाई है।
एक लाख 40 हजार रुपए छीने
पीडि़त ने बताया कि वह रविवार रात करीब आठ बजे दुकान से घर लौट रहा था। रास्ते में एक कार खड़ी थी, जिसके पास कुछ युवक खड़े थे और कुछ कार के अंदर बैठे थे। युवकों ने उसको रोककर किसी का पता पूछा। इसी दौरान वहां खड़े युवकों ने रुमाल से उसका मुंह ढका और उसे जबरन गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में उसके साथ मारपीट की। युवकों ने पीडि़त के पास रखे एक लाख 40 हजार रुपए भी छीन लिए।
अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी करवाई। अपहरणकर्ता पीड़ित संजय को कितासर- धीरदेसर (डूंगरगढ़) के पास रविवार देर रात गाड़ी से बाहर फेंक कर भाग गए। पुलिस ने पीड़ित युवक संजय की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित संजय ने बताया कि आरोपियों के पास देशी कट्टा सहित अन्य हथियार थे।
