Churu : ई-मित्र से लौट रहे युवक का कार सवारों ने किया अपहरण, एक लाख 40 हजार रुपए छीने

एक लाख 40 हजार रुपए छीने

पीडि़त ने बताया कि वह रविवार रात करीब आठ बजे दुकान से घर लौट रहा था। रास्ते में एक कार खड़ी थी, जिसके पास कुछ युवक खड़े थे और कुछ कार के अंदर बैठे थे। युवकों ने उसको रोककर किसी का पता पूछा। इसी दौरान वहां खड़े युवकों ने रुमाल से उसका मुंह ढका और उसे जबरन गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में उसके साथ मारपीट की। युवकों ने पीडि़त के पास रखे एक लाख 40 हजार रुपए भी छीन लिए।