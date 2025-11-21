Rajasthan News : राष्ट्र शक्ति ज्ञान और भक्ति के अभिनव संगम से चहकी छोटी काशी

बनाया पिरामिड

उत्सव में हुए सीताहरण नाटक मंचन में छात्रों ने भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बुधवार को वेद-पाठ, स्तोत्र-पाठ से वातावरण सौम्य बना। विद्यार्थियों ने मुदगर प्रदर्शन, योग-नृत्य, पिरामिड प्रदर्शन और भक्त प्रह्लाद पर आधारित नाटिका मंचन से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। कार्यक्रम में दण्डी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने ब्रह्मचर्य, संस्कृति-संरक्षण, शास्त्राध्ययन, वाक्चातुर्यता और जीवन-अनुशासन के महत्व पर विस्तृत एवं प्रेरक विचार व्यक्त किए। उन्होंने उपलक्षण, सत्यान्वेषण एवं चरित्र-निर्माण की महत्ता को समझाते हुए ऋषि उपमन्यु और सत्यकाम जाबाल की कथाओं का वर्णन किया और उन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आश्रम के प्राचार्य ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आश्रम के न्यासी ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संस्था के न्यासीगण, आचार्यगण, ब्रह्मचारी तथा अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।