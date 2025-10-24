Churu : राष्ट्रीय पोषण माह में चूरू टॉप जिलों में शामिल

पोषण माह 2025 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श, और “सुपोषित राजस्थान” के लक्ष्य को साकार करने के लिए गतिविधियां की गई। इस दौरान माह की थीम के आधार पर मोटापे (Obesity) की समस्या का समाधान, चीनी और तेल का सेवन कम करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके और पोषण में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा।