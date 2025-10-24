Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : राष्ट्रीय पोषण माह में चूरू टॉप जिलों में शामिल

राजस्थान 114.12 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पायदान पर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74 प्रतिशत के साथ प्रथम तथा छत्तीसगढ़ 108.30 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है। इस उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं) को बधाई है।

less than 1 minute read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 24, 2025

Soaked almonds nutrition facts

Soaked almonds nutrition facts

चूरू. राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा (National Nutrition Month) में प्रदेश में शामिल टॉप पांच जिले में शेखावाटी अंचल का चूरू (Churu) जिला चौथे पायदान पर है। 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक चले राष्ट्रीय पोषण माह में जोधपुर जिले ने 134.98 प्रतिशत उपलब्धि दर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि 125 प्रतिशत उपलब्धि के साथ कोटा द्वितीय, बीकानेर तीतृय, चूरू चौथा और हनुमानगढ़ पांचवे स्थान पर रहा।

आंगनबाड़ी केंद्रवार रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश ने इस माह के लिए निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिससे राज्य की उपलब्धि दर 114.12 प्रतिशत रही। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से राजस्थान ने अपने 41 जिलों और 62,321 आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से पोषण माह को एक जनआंदोलन के रूप में सफल बनाया है।

राजस्थान 114.12 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पायदान पर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74 प्रतिशत के साथ प्रथम तथा छत्तीसगढ़ 108.30 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है। इस उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy CM Diya Kumari) ने महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं) को बधाई है।

थीम पर मनाया पोषण पखवाड़ा

पोषण माह 2025 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श, और “सुपोषित राजस्थान” के लक्ष्य को साकार करने के लिए गतिविधियां की गई। इस दौरान माह की थीम के आधार पर मोटापे (Obesity) की समस्या का समाधान, चीनी और तेल का सेवन कम करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके और पोषण में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा।

टॉप पांच जिले
जोधपुर- कुल प्रविष्टियां- 3,37,081

कोटा -कुल प्रविष्टियां- 2,19,028

बीकानेर - प्रविष्टियां- 2,54,243

चूरू - प्रविष्टियां - 2,81,533

हनुमानगढ़- प्रविष्टियां - 2,07,081

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : राष्ट्रीय पोषण माह में चूरू टॉप जिलों में शामिल

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Accident :दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन जनों की हुई मौत

चूरू

Churu Road Accident: अपने मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत, खेत से लौट रहे थे घर, दोनों में एक गजब का संयोग

Churu Road Accident
चूरू

Churu News: खेलते समय जेब में रखे पोटाश में लगी आग, 13 साल का बालक गंभीर रूप से झुलसा

churu news
चूरू

Churu Firing: फायरिंग के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, आरोपी बोले- अब नहीं होगी गलती

Churu Firing
चूरू

Churu : राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से अवैध अंग्रेजी शराब के 215 कंटेनर किए जब्त

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.