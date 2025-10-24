Churu : राष्ट्रीय पोषण माह में चूरू टॉप जिलों में शामिल

Soaked almonds nutrition facts
चूरू. राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा (National Nutrition Month) में प्रदेश में शामिल टॉप पांच जिले में शेखावाटी अंचल का चूरू (Churu) जिला चौथे पायदान पर है। 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक चले राष्ट्रीय पोषण माह में जोधपुर जिले ने 134.98 प्रतिशत उपलब्धि दर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि 125 प्रतिशत उपलब्धि के साथ कोटा द्वितीय, बीकानेर तीतृय, चूरू चौथा और हनुमानगढ़ पांचवे स्थान पर रहा।
आंगनबाड़ी केंद्रवार रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश ने इस माह के लिए निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिससे राज्य की उपलब्धि दर 114.12 प्रतिशत रही। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से राजस्थान ने अपने 41 जिलों और 62,321 आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से पोषण माह को एक जनआंदोलन के रूप में सफल बनाया है।
राजस्थान 114.12 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पायदान पर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74 प्रतिशत के साथ प्रथम तथा छत्तीसगढ़ 108.30 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है। इस उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy CM Diya Kumari) ने महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं) को बधाई है।
थीम पर मनाया पोषण पखवाड़ा
पोषण माह 2025 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श, और “सुपोषित राजस्थान” के लक्ष्य को साकार करने के लिए गतिविधियां की गई। इस दौरान माह की थीम के आधार पर मोटापे (Obesity) की समस्या का समाधान, चीनी और तेल का सेवन कम करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके और पोषण में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा।
टॉप पांच जिले
जोधपुर- कुल प्रविष्टियां- 3,37,081
कोटा -कुल प्रविष्टियां- 2,19,028
बीकानेर - प्रविष्टियां- 2,54,243
चूरू - प्रविष्टियां - 2,81,533
हनुमानगढ़- प्रविष्टियां - 2,07,081
