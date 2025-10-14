शराब बेचने की ​शिकायत करना भाजपा नेता को पड़ा भारी, ठेकेदार के आदमियों ने तोड़े पैर, 3 गिरफ्तार

प्रकरण की जांच कर रहे आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो नामजद और एक अन्य आरोपी है। उन्होंने बताया कि मामले में नामजद आरोपी गांव बैरासर बुद्धू निवासी योगेन्द्र धायल (30) और नवीन कुमार (22) निवासी ढाणी मोजी तथा अन्य आरोपी अंकित कुमार (21) निवासी ढाणी मौजी को गिरफ्तार किया गया है। पटिला ने बताया की तीनों आरोपियों को गांव सुलखनीया मालियों की ढाणी में दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसके अलावा घटना में काम में ली गई कैंपर गाड़ी और लाठी-डंडे भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है तथा मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।