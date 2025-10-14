Patrika LogoSwitch to English

शराब बेचने की ​शिकायत करना भाजपा नेता को पड़ा भारी, ठेकेदार के आदमियों ने तोड़े पैर, 3 गिरफ्तार

प्रकरण की जांच कर रहे आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो नामजद और एक अन्य आरोपी है। उन्होंने बताया कि मामले में नामजद आरोपी गांव बैरासर बुद्धू निवासी योगेन्द्र धायल (30) और नवीन कुमार (22) निवासी ढाणी मोजी तथा अन्य आरोपी अंकित कुमार (21) निवासी ढाणी मौजी को गिरफ्तार किया गया है।

less than 1 minute read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 14, 2025

सादुलपुर. शराब बिक्री की शिकायत करने की रंजिश को लेकर करीब एक सप्ताह पूर्व भाजपा नेता के साथ मारपीट कर घायल करने और अपहरण के मामले में पुलिस ने तीन फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने घटना के काम में ली गई कैंपर गांड़ी, लाठी डंडे आदि भी बरामद किए हैं।

प्रकरण की जांच कर रहे आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो नामजद और एक अन्य आरोपी है। उन्होंने बताया कि मामले में नामजद आरोपी गांव बैरासर बुद्धू निवासी योगेन्द्र धायल (30) और नवीन कुमार (22) निवासी ढाणी मोजी तथा अन्य आरोपी अंकित कुमार (21) निवासी ढाणी मौजी को गिरफ्तार किया गया है। पटिला ने बताया की तीनों आरोपियों को गांव सुलखनीया मालियों की ढाणी में दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसके अलावा घटना में काम में ली गई कैंपर गाड़ी और लाठी-डंडे भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है तथा मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को भाजपा एसटी मोर्चा चांदगोठी के मंडल अध्यक्ष गांव जनाऊ मीठी निवासी घायल पृथ्वी सिंह मीणा (53) ने पर्चा बयान में बताया था कि गांव में अवैध शराब की बिक्री होती है जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत करने के लिए कहा था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। 7 अक्टूबर को जब वह स्कूटर से खेत जा रहा था जब आरोपियों ने जाति सूचक गालियां निकालते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

उसे कैंपर में डालकर उसका अपहरण कर लिया एवं चलती गाड़ी में भी उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी गांव नीमा के नजदीक सड़क पर उसे पटककर आरोपी फरार हो गए थे।

Published on:

14 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / शराब बेचने की ​शिकायत करना भाजपा नेता को पड़ा भारी, ठेकेदार के आदमियों ने तोड़े पैर, 3 गिरफ्तार

चूरू

राजस्थान न्यूज़

आमदनी खूब, फिर भी उपेक्षा का शिकार है राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन

चूरू

राजस्थान स्कूल शिक्षा रैंकिंग में चूरू जिले का जलवा, प्रदेश में लगातार तीसरी बार बना सिरमौर

school education
चूरू

Rajasthan: चुरू में होटल में हिस्सेदारी देने से मना करने पर दबंगई, मालिक पर किया जानलेवा हमला; जानें मामला

Churu News
चूरू

चूरू जिले के जयसंगसर गांव के पास होटल मालिक पर हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

Gang war in Delhi: गैंगवार; दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर के भांजे पर ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां, बेटी भी घायल
चूरू

Churu : आवंटन के 19 वर्षों बाद भी विद्यालय को नहीं मिल रहा खेल मैदान

चूरू
