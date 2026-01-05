Churu News : पत्नी को बचाने की कोशिश में पति भी कुंड में गिरा, दोनों की मौत

Oplus_131072
तारानगर. कस्बे के निकटवर्ती गांव किरसाली कांधलान में कुंड में गिरने से एक नवविवाहित दंपती की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पप्पूराम पुत्र छोटूराम निवासी किराड़ा बड़ा हाल ढाणी लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी तारानगर वार्ड 29 ने रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार सहित तारानगर के किरसाली कांधलान गांव की रोही में स्थित लक्ष्मणसिंह राजपूत के खेत को हिस्से में लेकर काश्त करता है। करीब 2 साल से वह खेत में ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित रहता है।
रविवार सुबह करीब 11 बजे पप्पूराम, उसका पुत्र सुनील व सुनील की पत्नी पूनम तीनों खेत में चने की फसल में खरपतवार कर रहे थे। उस दौरान सुनील की पत्नी पूनम खेत में बने कुंड पानी निकालने के लिए गई तो पानी निकालते समय अचानक पैर फिसल जाने से वह कुंड में गिर गई। जब पूनम ने अपने पति सुनील को बचाने के लिए आवाज लगाई तो उसका पति सुनील भागकर आया और कुंड से अपनी पत्नी को निकालने की कोशिश की, तो उसका भी पैर फिसल गया गया जिससे वह भी कुंड में गिर गया और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई।
तभी आवाज सुनकर पप्पूराम, उसकी पत्नी एवं आसपास के किसान वहां आए और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के सहयोग से परिजनों ने दोनों मृतकों के शवों को कुंड से बाहर निकाला एवं तारानगर अस्पताल में लेकर आए जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक सुनील के के पिता पप्पूराम की रिपोर्ट पर दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया एवं मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
