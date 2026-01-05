Churu News : पत्नी को बचाने की कोशिश में पति भी कुंड में गिरा, दोनों की मौत

रविवार सुबह करीब 11 बजे पप्पूराम, उसका पुत्र सुनील व सुनील की पत्नी पूनम तीनों खेत में चने की फसल में खरपतवार कर रहे थे। उस दौरान सुनील की पत्नी पूनम खेत में बने कुंड पानी निकालने के लिए गई तो पानी निकालते समय अचानक पैर फिसल जाने से वह कुंड में गिर गई। जब पूनम ने अपने पति सुनील को बचाने के लिए आवाज लगाई तो उसका पति सुनील भागकर आया और कुंड से अपनी पत्नी को निकालने की कोशिश की, तो उसका भी पैर फिसल गया गया जिससे वह भी कुंड में गिर गया और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई।