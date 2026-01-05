5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu News : पत्नी को बचाने की कोशिश में पति भी कुंड में गिरा, दोनों की मौत

रविवार सुबह करीब 11 बजे पप्पूराम, उसका पुत्र सुनील व सुनील की पत्नी पूनम तीनों खेत में चने की फसल में खरपतवार कर रहे थे। उस दौरान सुनील की पत्नी पूनम खेत में बने कुंड पानी निकालने के लिए गई तो पानी निकालते समय अचानक पैर फिसल जाने से वह कुंड में गिर गई।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 05, 2026

Oplus_131072

तारानगर. कस्बे के निकटवर्ती गांव किरसाली कांधलान में कुंड में गिरने से एक नवविवाहित दंपती की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पप्पूराम पुत्र छोटूराम निवासी किराड़ा बड़ा हाल ढाणी लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी तारानगर वार्ड 29 ने रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार सहित तारानगर के किरसाली कांधलान गांव की रोही में स्थित लक्ष्मणसिंह राजपूत के खेत को हिस्से में लेकर काश्त करता है। करीब 2 साल से वह खेत में ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित रहता है।

रविवार सुबह करीब 11 बजे पप्पूराम, उसका पुत्र सुनील व सुनील की पत्नी पूनम तीनों खेत में चने की फसल में खरपतवार कर रहे थे। उस दौरान सुनील की पत्नी पूनम खेत में बने कुंड पानी निकालने के लिए गई तो पानी निकालते समय अचानक पैर फिसल जाने से वह कुंड में गिर गई। जब पूनम ने अपने पति सुनील को बचाने के लिए आवाज लगाई तो उसका पति सुनील भागकर आया और कुंड से अपनी पत्नी को निकालने की कोशिश की, तो उसका भी पैर फिसल गया गया जिससे वह भी कुंड में गिर गया और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई।

तभी आवाज सुनकर पप्पूराम, उसकी पत्नी एवं आसपास के किसान वहां आए और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के सहयोग से परिजनों ने दोनों मृतकों के शवों को कुंड से बाहर निकाला एवं तारानगर अस्पताल में लेकर आए जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक सुनील के के पिता पप्पूराम की रिपोर्ट पर दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया एवं मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu News : पत्नी को बचाने की कोशिश में पति भी कुंड में गिरा, दोनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विरासत : चूरू जिले के 106 वर्ष पुराने इस पुस्तकालय में रखीं हैं दुर्लभ पुस्तकें

चूरू

Churu: दहेज में SUV नहीं देने पर लोहे के पाइप से मारकर, सिगरेट से जलाए हाथ-पैर फिर घर से निकाला, 20 महीने पहले हुई थी शादी

Marriage File photo
चूरू

Churu: ‘डॉक्टर कपल ने 5 लाख में बेच दी नाबालिग, युवक ने बंधक बनाकर किया रेप’, थाने पहुंची पीड़िता की नानी

Rajasthan-Police
चूरू

Weather : आबोहवा : कूल हुआ सर्द मौसम, रबी की फसल के लिए बना अनुकूल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में नहीं रहा ज्यादा अंतर

चूरू

Churu : कार में परिवहन करते हुए 20 किलो डोडा पोस्त चूरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार, एनएच 52 पर गोठया बड़ी गांव के पास पुलिस ने की कार्रवाई

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.