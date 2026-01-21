Churu Weather : घने कोहरे से 5 मीटर ही रही दृश्यता, आमजन सहित वाहन चालकों को हुई परेशानी

सरदारशहर. उपखंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाने से दृश्यता 5 मीटर से भी कम रही। घना कोहरा छाने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हुई। वाहन चालक अपने वाहनों की लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर हुए। वहीं, अधिकतर वाहन चालक घने कोहरे के कारण हादसों की आशंका को देखते हुए अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर कोहरा छटने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। शहर में ऑटो चलाने वाले लीलाधर भाट और विनोद कुमार भाट ने बताया कि इतना घना कोहरा उन्होंने कभी नहीं देखा। हालत यह है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूर होकर हम ऑटो को सड़क किनारे खड़ा कर अलाव ताप रहे हैं और कोहरा छटने का इंतजार कर रहे हैं। घने कोहरे के कारण आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आमजन अपने घरों से गर्म कपड़ों में लिपट कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।