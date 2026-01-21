21 जनवरी 2026,

बुधवार

चूरू

Churu Weather : घने कोहरे से 5 मीटर ही रही दृश्यता, आमजन सहित वाहन चालकों को हुई परेशानी

कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी घने कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाने की संभावना है।

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 21, 2026

सरदारशहर. उपखंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाने से दृश्यता 5 मीटर से भी कम रही। घना कोहरा छाने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हुई। वाहन चालक अपने वाहनों की लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर हुए। वहीं, अधिकतर वाहन चालक घने कोहरे के कारण हादसों की आशंका को देखते हुए अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर कोहरा छटने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। शहर में ऑटो चलाने वाले लीलाधर भाट और विनोद कुमार भाट ने बताया कि इतना घना कोहरा उन्होंने कभी नहीं देखा। हालत यह है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूर होकर हम ऑटो को सड़क किनारे खड़ा कर अलाव ताप रहे हैं और कोहरा छटने का इंतजार कर रहे हैं। घने कोहरे के कारण आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आमजन अपने घरों से गर्म कपड़ों में लिपट कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।

वाहन चलाते समय रखें विशेष ध्यान
वहीं, कोहरा फसलों के लिए फायदेमंद है। किसानों के चेहरे पर खुरी देखी जा सकती है। सरदारशहर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि जरूरत होने पर ही यात्रा करें और अति आवश्यक होने पर यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखें की अपने वाहन को धीमी गति के साथ चलाएं।

कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी घने कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से शहर में पढ़ने के लिए आने वाली युवती वंदना पारीक ने बताया कि कोहरा इतना तेज है कि हाईवे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो यहां तक आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाने की संभावना है।

छाया कोहरा जनजीवन हुआ प्रभावित
सांखू फोर्ट. मंगलवार को सुबह करीब चार बजे बाद छाए कोहरे से पशु पक्षी व आमजन का जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरा इतना तेज था कि 15 से 20 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। वाहन चालक भी हैडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। सर्दी के चलते लोग जगह जगह अलाव से तपकर सर्दी का बचाव करते नजर आए। दोपहर करीब 12 बजे बाद निकली धूप से लोगों ने सर्दी से राहत मिली।

बच्चे ,बुजुर्ग व आमजन धूप में बैठकर धूप का आनंद लेते नजर आए। कोहरे से खेतों में फसलों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती नजर आई। किसानों का कहना हैं कि सर्दी में ओस गिरने से फसलों के लाभदायक रहेगी।

Published on:

21 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu Weather : घने कोहरे से 5 मीटर ही रही दृश्यता, आमजन सहित वाहन चालकों को हुई परेशानी

