Churu : धोखाधड़ी कर श्रीमाताजी मंदिर की जमीन बेची, आरोपी को 5 साल की सजा

मामले के दौरान सात गवाहों के बयान हुए और इकरारनामा, जमाबंदी की नकल सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया गया। सभी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर दूसरों की जमीन को अपनी बताकर धोखाधड़ी की और परिवादी से राशि हड़पी। सीजेएम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में आरोपी को उदारता का लाभ देना समाज के लिए विपरीत संदेश होगा। कोर्ट ने सुशील कुमार को पांच साल का कठोर कारावास और चार लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।