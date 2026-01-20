Churu : डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख की अवैध शराब पकड़ी, दो तस्कर गिरफ्तार

चूरू. शहर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त करने के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। यह शराब एक ट्रेलर में चावल के कट्टों के नीचे छिपाकर चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। डीएसटी प्रभारी जयप्रकाश झाझड़िया ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि हरियाणा से गुजरात भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है।