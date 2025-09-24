Churu : अब, शुक्रवार की बजाए इस दिन नहीं चलेगी बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना

चूरू. रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा हेतु बीकानेर-दिल्ली कैंट-बीकानेर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (बुधवार को छोडकर) नई रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार 26471 बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन 28 सितंबर से बीकानेर से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरूवार, शक्रवार, शनिवार व रविवार को सुबह 5:40 बजे रवाना होकर उसी दिन सुबह 11:55 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी।
श्रीडूंगरगढ़ स्टेशन पर भी रुकेगी
हालांकि पूर्व में कहा गया था कि ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिन चलेगी, लेकिन अब बदलाव करते हुए बुधवार को छोड़कर इसका संचालन हफ्ते के अन्य दिनों में किया जाएगा। इसकी बुकिंग अभी शुरू नहीं की गई है। इसी प्रकार 26472 दिल्ली कैंट-बीकानेर वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को शाम 4.45 बजे रवाना होकर रात 11.05 बजे बीकानेर पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ एवं गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन का उद्घाटन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जो इस दिन बांसवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री वहीं से वर्चुअली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस गाडी में 7 वातानुकुलित कुर्सीयान व एक एक्जिक्यूूटिव वातानुकुलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बे होगें।