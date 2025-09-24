Churu : अब, शुक्रवार की बजाए इस दिन नहीं चलेगी बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना

हालांकि पूर्व में कहा गया था कि ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिन चलेगी, लेकिन अब बदलाव करते हुए बुधवार को छोड़कर इसका संचालन हफ्ते के अन्य दिनों में किया जाएगा। इसकी बुकिंग अभी शुरू नहीं की गई है। इसी प्रकार 26472 दिल्ली कैंट-बीकानेर वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को शाम 4.45 बजे रवाना होकर रात 11.05 बजे बीकानेर पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ एवं गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी।