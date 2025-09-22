Churu : छात्रा पर हमला करने वाले युवक की पुलिस ने कराई परेड, देखने उमड़े लोग

तारानगर शहर में थाने से लेकर हमलावर युवक को जब पुलिस लेकर निकली तो देखने वालों की भीड़ लग गई। थाने से शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए आरोपी को परेड कराते हुए पुलिस जा रही थी तो जगह जगह इस परेड रूपी जुलूस को देखने हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग परेड के पीछे पीछे चल पड़े और देखते देखते ही जुलूस बड़ा हो गया।