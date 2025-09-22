Churu : छात्रा पर हमला करने वाले युवक की पुलिस ने कराई परेड, देखने उमड़े लोग

तारानगर. तारानगर में कॉलेज छात्रा पर चाकू से कातिलाना हमला करने वाले हमलावर आरोपी युवक की पुलिस ने रविवार दोपहर को कस्बे में परेड करवाई एवं मुख्य बाजार में जुलूस निकाला।
परेड के पीछे चले लोग बन गया जुलूस
तारानगर शहर में थाने से लेकर हमलावर युवक को जब पुलिस लेकर निकली तो देखने वालों की भीड़ लग गई। थाने से शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए आरोपी को परेड कराते हुए पुलिस जा रही थी तो जगह जगह इस परेड रूपी जुलूस को देखने हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग परेड के पीछे पीछे चल पड़े और देखते देखते ही जुलूस बड़ा हो गया।
पुलिस जिंदाबाद का हुआ घोष
परेड जब बाजार होकर गुजरी तो व्यापारियों ने पुलिस जवनों को जयघोष के साथ प्रोत्साहित किया। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि आरोपी कोई भी हो उसकी ये ही हालत होगी, बक्सा नहीं जाएगा।
आरोपी को भेजा जेल
थानाधिकारी खिड़िया ने बताया कि आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस मौके पर एएसआई विजयसिंह, एचसी सुभाष शर्मा, हुकमाराम, हरिदान, राजू नायक, ओमप्रकाश, विकास तथा सोमवीर सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।