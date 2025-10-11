Churu : धरातल पर नहीं उतर रही है सिधमुख नहर परियोजना, किसानों के लिए सपना बनकर रह गई

किसानों ने बताया कि खेतों में फसल सूख रही है और ट्यूबवेल से सिंचाई के खर्चे से खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। पानी की कमी के चलते कई किसानों ने तो खेती छोड़कर मजदूरी का रास्ता पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने कहा हर चुनाव में नहर का मुद्दा उठता है, वादे होते हैं कि अब की बार खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद नहर का नाम तक नहीं लिया जाता। धरातल पर कुछ नहीं बदलता, सिर्फ कागजों में नहर बह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते विभाग ने नहर परियोजना का काम पूरा नहीं किया तो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की कृषि व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी।