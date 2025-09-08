Churu : सरदारशहर में चोरी की अजीब वारदात: ताले तोड़े, नगदी-जेवर उड़ाए और फ्रिज का दूध-खाना भी चट कर गए चोर

सरदारशहर. वार्ड 15 में शनिवार रात्रि के समय एक मकान में चोरों ने सेंध लगकार नगदी व समान चोरी कर ले गए। सूत्रों के अनुसार वार्ड 15 निवासी राकेश भार्गव अपने परिवार सहित शनिवार को बीकानेर चले गए। रविवार सुबह राकेश को पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की सूचना दी। जिस पर राकेश परिवार सहित घर पहुंचे तो देखा कि घर के कमरों के ताले टूटे हुए पड़े थे और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। रविवार दोपहर 2 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।
परिवार के लोगों ने बताया कि सामान संभाला तो घर में से जेवरात और 25 हजार रुपये नगदी गायब मिले। उन्होंने बताया कि घर के अंदर फ्रिज में दूध और खाने का सामान रखा था। रात्रि के समय जो चोर घर में घुसे उन्होंने दूध और फ्रिज में रख खाने का सामान भी खाया और चोरी करके चले गए। पड़ोसियों ने बताया कि जब कर घर से निकले तो पड़ोस के घर के आगे भी ताला लगाकर चले गए। वहीं पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरा के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है।