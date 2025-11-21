Churu : राजस्थान की 124 साल से बन रही इस मिठाई की विदेशों तक है मांग

चार पीढ़ियों से बना रहे हैं फीणी

यूं तो सरदारशहर में अनेक हवाई फीणी बनाते हैं इसमें कंदोई परिवार चार पीढ़ियों से फीणी बना रहा है। गौरीशंकर कंदोई तथा राजकुमार कंदोई ने बताया कि उनके यहां चार पीढिय़ों से फीणी बनाने का कार्य चल रहा है। जिसमें अब उनके बच्चे भी फीणी बना रहे है। बताया जाता है कि नानकराम कंदोई ने सबसे पहले हिसार, जोधपुर व बीकानेर में फीणी बनाने का प्रयास किया, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण फीणी सही नहीं बनी। इसके बाद 1901 में सरदारशहर में फीणी बनाई जो अच्छी बनी। इसके बाद धीरे धीरे शहर में फीणी बनाने का सिलसिला चल पड़ा और इसका कारोबार बढ़ता गया। आज यहां पर छोटे मोटे करीब 100 मिष्ठान कारखानों में फीणी बन रही है जिसके कारण सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है।