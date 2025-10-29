Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Churu : परिवहन विभाग ने सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो बसों को किया सीज, बस मालिक पर लगाया 11 लाख रुपए का जुर्माना

दूसरी बस है उसके चेचिस नंबर से जो बस चलती थी उसकी 3 साल पहले आरसी सरेंडर हो रखी है जिसका न टैक्स जमा किया गया है, न फिटनेस है। इस आधार पर बस मालिक पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Oct 29, 2025

सरदारशहर. शहर की मदीना कॉलोनी के पास चूरू जिला परिवहन (Churu Transport Department) के एसआई रोबिन सिंह ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो बसों को सीज किया है। एसआई रोबिन ने बताया कि सूचना मिली थी कि सरदारशहर में एक नंबर की दो बसें चल रही हैं। यहां पर आकर देखा तो एक बस निजी स्कूलों में लगी हुई है, जबकि दूसरी बस चूरू-सरदारशहर रूट पर चल रही है।

सिंह ने बताया दूसरी बस है, उस पर दूसरे चेचिस नंबर अलग लगा रखे हैं, इस बात का पता किया जा रहा है कि यह बस चोरी की लाया है या फिर किसी कबाड़ी से खरीद कर लाया है। बस मालिक को बुला लिया गया है और इस बात की जानकारी की जा रही है।दूसरी बस है उसके चेचिस नंबर से जो बस चलती थी उसकी 3 साल पहले आरसी सरेंडर हो रखी है जिसका न टैक्स जमा किया गया है, न फिटनेस है। इस आधार पर बस मालिक पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रकार की जिले में यह पांचवीं कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिले में एक ही नंबर की दो बसों को सीज करने की 4 कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई तो मामला दर्ज किया जाएगा।

29 Oct 2025 01:22 pm

Churu : परिवहन विभाग ने सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो बसों को किया सीज, बस मालिक पर लगाया 11 लाख रुपए का जुर्माना

