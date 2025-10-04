Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : सरदारशहर में आपसी रंजिश को लेकर युवक पर कुल्हाड़ी से किया हमला

सरदारशहर पुलिस थाने में वार्ड 19 निवासी नारायण भाट ने गजेंद्र भाट और लोकेश भाट के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया है।

less than 1 minute read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 04, 2025

सरदारशहर. रतनगढ़ रोड स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के सामने एक होटल पर दो जनों द्वारा एक युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर जानलेवा हमला करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सरदारशहर पुलिस थाने में वार्ड 19 निवासी नारायण भाट ने गजेंद्र भाट और लोकेश भाट के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया है।

जानकारी के अनुसार वार्ड 19 निवासी नारायण भाट ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उसके पिता धनपत भाट के पास लोकेश के पिता राजकुमार का फोन आया कि आप अपने बेटे को लेकर हमारे होटल पर आओ कुछ बातचीत करनी है। उसके बाद नारायण भाट और उसके पिता धनपत भाट होटल पर पहुंचे तो वहां पर पहले से गजेंद्र भाट और लोकेश भाट कुल्हाड़ी और चौसंगी लिए हुए पहले से हमले की तैयारी के साथ खड़े हुए थे। रिपोर्ट में बताया कि हम जैसे ही होटल में घुसे तो मुझे जान से मारने के लिए गजेंद्र ने कुल्हाड़ी से और लोकेश ने चोसांगी से नारायण भाट पर जानलेवा हमला कर दिया और गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे।

नारायण के पिता धनपत भाट ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की, तभी राजकुमार भाट भी वहां आ गया और उसने कहा कि देखते क्या हो, इनको जान से खत्म कर दो और सभी ने हम पर मारपीट शुरू कर दी। हमने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर आ गए और हमें छुड़वाया। उक्त घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन लोगों ने पूर्व में हुई वारदात को लेकर बदला लेने के लिए हमारे साथ यह वारदात की है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वही जानकारी के अनुसार पुलिस ने दो जनों को हिरासत में ले लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 05:32 pm

Published on:

04 Oct 2025 05:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : सरदारशहर में आपसी रंजिश को लेकर युवक पर कुल्हाड़ी से किया हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: हरियाणा के शातिर चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, इस तरह पकड़ में आए चोर; हुए कई खुलासे

Churu police arrested notorious gang
चूरू

Rajasthan: हरियाणा बॉर्डर पर दो गोदामों पर दबिश, लाखों का अवैध केमिकल जब्त; पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

illegal chemicals
चूरू

Rajasthan Road Accident: दुर्गाष्टमी पर चूरू में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से देवर-भाभी की दर्दनाक मौत

Road-accident-in-Churu
चूरू

Churu : पिता-पुत्र पर किया जानलेवा हमला, आरोपियों को सुनाई सात साल की सजा

Rajasthan High Court issues Strict instructions state government should set up advocate chambers in all court premises within stipulated time
चूरू

Churu News: बाप-बेटे पर किया था जानलेवा हमला, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा; भुगतना होगा इतना जुर्माना

Churu News
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.