Churu : सरदारशहर में आपसी रंजिश को लेकर युवक पर कुल्हाड़ी से किया हमला

जानकारी के अनुसार वार्ड 19 निवासी नारायण भाट ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उसके पिता धनपत भाट के पास लोकेश के पिता राजकुमार का फोन आया कि आप अपने बेटे को लेकर हमारे होटल पर आओ कुछ बातचीत करनी है। उसके बाद नारायण भाट और उसके पिता धनपत भाट होटल पर पहुंचे तो वहां पर पहले से गजेंद्र भाट और लोकेश भाट कुल्हाड़ी और चौसंगी लिए हुए पहले से हमले की तैयारी के साथ खड़े हुए थे। रिपोर्ट में बताया कि हम जैसे ही होटल में घुसे तो मुझे जान से मारने के लिए गजेंद्र ने कुल्हाड़ी से और लोकेश ने चोसांगी से नारायण भाट पर जानलेवा हमला कर दिया और गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे।