रतननगर से केबीसी तक: क्विज एक्सपर्ट अर्चना गाड़ोदिया गुप्ता का ज्ञान सफर

चूरू. जिला मुख्यालय से केवल सात मील दूर रत्नगर्भा नगरी रतननगर (Ratannagar) के कर्मवीरों ने न केवल सामाजिक सरोकार की ध्वज पताका फहराए रखी बल्कि यहां की सौंधी माटी की महक को देश और दुनियां में महकाया। जिसमें यहां की बेटिया भी पीछे नहीं रही। भले ही रतननगर के भामाशाह बालकिशन गाड़ोदिया की चार बेटियां अपनी मायड़ भूमि से दूर रही लेकिन उन्होंने अपने पैतृक नगर को एक ऐसी पहचान दी की आज सोनी टीवी का लोकप्रिय सिरीयल कौन बनेगा करोड़पति (KBC) की प्रश्न विशेषज्ञ बनी हुई है। जिले के रतननगर की अर्चना ने असाधारण सफर तय किया है। यहां के समाजसेवी बालकिशन गाड़ोदिया की चारों बेटियाँ अपने-अपने क्षेत्र में मिसाल हैं, इनमें अर्चना की कहानी ज्ञान, साहस और नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल है।