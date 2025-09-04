Churu : आरोपी से कागजों व चेकों पर साइन करवाना 3 पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, एसपी ने किया सस्पेंड

रतनगढ़. क्षेत्र में लूट के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को हवालात से बाहर निकालकर उससे लाखों रुपए के कागजातों एवं चेकों पर हस्ताक्षर करवा लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला एसपी जय यादव ने तीन पुलिस कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अगस्त को सुबह 7.30 बजे चार जनों ने एसयूवी गाड़ी में आकर जांदवा रोड़ पर एक कार को रोककर उसमें सवार सुनील नैन को लूटने के प्रयास में उसके साथ मारपीट की थी।
पीड़ित ने 21 अगस्त को इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपितों में से दो को पूर्व में गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था एवं शेष दो आरोपितों सेहला ग्राम निवासी गुलाब नाई व राकेश गुर्जर निवासी ग्राम बादडीया को 26 अगस्त को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक पीसी पर ले रखा था।
शिकायत मिलने पर एसपी ने करवाई जांच
मिली जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को माधव चारण संतरी के रूप में ड्यूटी पर तैनात था एवं डीएसटी चूरू से कृष्ण कुमार मीणा तथा महिला थाना चूरू से हेड कांस्टेबल राकेश कुमार मीणा रतनगढ़ थाने आए। ये दोनों पुलिसकर्मी ग्राम सेहला तहसील रतनगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ग्राम के ही रहने वाले हवालात में बंद गुलाब नाई को बाहर निकाला तथा उससे कागजातों व चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए। एसपी के पास इसकी शिकायत होने पर उन्होंने मामले की जांच करवाई। जांच सही पाए जाने पर एसपी ने तीनों पुलिस कार्मिकों को मंगलवार शाम को निलंबित कर दिया। इस मामले की जांच एएसआई सुरेश कुमार कर रहे हैं।