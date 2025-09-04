Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चूरू

Churu : आरोपी से कागजों व चेकों पर साइन करवाना 3 पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, एसपी ने किया सस्पेंड

पीड़ित ने 21 अगस्त को इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपितों में से दो को पूर्व में गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था एवं शेष दो आरोपितों सेहला ग्राम निवासी गुलाब नाई व राकेश गुर्जर निवासी ग्राम बादडीया को 26 अगस्त को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक पीसी पर ले रखा था।

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Sep 04, 2025

SI suspended
प्रतीकात्मक तस्वीर

रतनगढ़. क्षेत्र में लूट के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को हवालात से बाहर निकालकर उससे लाखों रुपए के कागजातों एवं चेकों पर हस्ताक्षर करवा लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला एसपी जय यादव ने तीन पुलिस कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अगस्त को सुबह 7.30 बजे चार जनों ने एसयूवी गाड़ी में आकर जांदवा रोड़ पर एक कार को रोककर उसमें सवार सुनील नैन को लूटने के प्रयास में उसके साथ मारपीट की थी।

पीड़ित ने 21 अगस्त को इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपितों में से दो को पूर्व में गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था एवं शेष दो आरोपितों सेहला ग्राम निवासी गुलाब नाई व राकेश गुर्जर निवासी ग्राम बादडीया को 26 अगस्त को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक पीसी पर ले रखा था।

शिकायत मिलने पर एसपी ने करवाई जांच

मिली जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को माधव चारण संतरी के रूप में ड्यूटी पर तैनात था एवं डीएसटी चूरू से कृष्ण कुमार मीणा तथा महिला थाना चूरू से हेड कांस्टेबल राकेश कुमार मीणा रतनगढ़ थाने आए। ये दोनों पुलिसकर्मी ग्राम सेहला तहसील रतनगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ग्राम के ही रहने वाले हवालात में बंद गुलाब नाई को बाहर निकाला तथा उससे कागजातों व चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए। एसपी के पास इसकी शिकायत होने पर उन्होंने मामले की जांच करवाई। जांच सही पाए जाने पर एसपी ने तीनों पुलिस कार्मिकों को मंगलवार शाम को निलंबित कर दिया। इस मामले की जांच एएसआई सुरेश कुमार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : आरोपी से कागजों व चेकों पर साइन करवाना 3 पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, एसपी ने किया सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट