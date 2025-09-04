Churu : आरोपी से कागजों व चेकों पर साइन करवाना 3 पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, एसपी ने किया सस्पेंड

मिली जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को माधव चारण संतरी के रूप में ड्यूटी पर तैनात था एवं डीएसटी चूरू से कृष्ण कुमार मीणा तथा महिला थाना चूरू से हेड कांस्टेबल राकेश कुमार मीणा रतनगढ़ थाने आए। ये दोनों पुलिसकर्मी ग्राम सेहला तहसील रतनगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ग्राम के ही रहने वाले हवालात में बंद गुलाब नाई को बाहर निकाला तथा उससे कागजातों व चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए। एसपी के पास इसकी शिकायत होने पर उन्होंने मामले की जांच करवाई। जांच सही पाए जाने पर एसपी ने तीनों पुलिस कार्मिकों को मंगलवार शाम को निलंबित कर दिया। इस मामले की जांच एएसआई सुरेश कुमार कर रहे हैं।