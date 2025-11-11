Motivational: बिना डिग्री के बनाया ऐसा AI ऐप की गूगल ने दी 2000 डॉलर की फंडिंग, जानें कौन है राजस्थान का पवन जोशी?

पाटमडे ऐप पाटमडे एक एआई स्टडी असिस्टेंट है जो छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। पवन जोशी ने बताया कि अक्सर छात्र एक बार पढ़कर भूल जाते हैं। यह ऐप इसी समस्या का समाधान करता है। जो छात्र अपनी किताब के पन्ने की फोटो खींचकर या पीडीएफ अपलोड करके तुरंत उस सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं । इससे उन्हें पढ़ा हुआ सब याद रहता है। बिना औपचारिक डिग्री, 25 वेबसाइट बनाईं है।