Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Motivational: बिना डिग्री के बनाया ऐसा AI ऐप की गूगल ने दी 2000 डॉलर की फंडिंग, जानें कौन है राजस्थान का पवन जोशी?

Free AI Study App Patamde: राजस्थान के पवन जोशी ने बिना तकनीकी डिग्री के ‘पाटमडे’ नामक एआई स्टडी ऐप बनाया जिसे गूगल ने 2000 डॉलर की फंडिंग दी है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

पवन जोशी की फोटो:पत्रिका

Software Developer Pawan Joshi Of Sardarshahar: हिम्मत और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। यह बात पाटमदेसर निवासी युवा सॉफ्टवेयर डवलपर पवन जोशी के जीवन में देखने को मिलती है।

उन्होंने बताया कि पाटमडे नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टडी ऐप बनाया है जो पढ़ाई को बेहद आसान बनाएगा। पवन की इस काबिलियत और इनोवेशन को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने भी पहचाना है।

गूगल ने पवन को उनके इस प्रोजेक्ट के लिए 2 हजार डॉलर (करीब 1.6 लाख रुपए) की फंडिंग दी है। यह फंडिंग ’गूगल फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम के तहत मिली है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन नए विचारों को आगे बढ़ने में मदद करता है।

क्या है AI स्टडी ऐप

पाटमडे ऐप पाटमडे एक एआई स्टडी असिस्टेंट है जो छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। पवन जोशी ने बताया कि अक्सर छात्र एक बार पढ़कर भूल जाते हैं। यह ऐप इसी समस्या का समाधान करता है। जो छात्र अपनी किताब के पन्ने की फोटो खींचकर या पीडीएफ अपलोड करके तुरंत उस सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं । इससे उन्हें पढ़ा हुआ सब याद रहता है। बिना औपचारिक डिग्री, 25 वेबसाइट बनाईं है।

तकनीकी शिक्षा की डिग्री नहीं थी

पवन ने कहा कि उनके पास कोई औपचारिक तकनीकी शिक्षा की डिग्री नहीं है। एक किसान परिवार से आने वाले पवन ने खुद अपनी लगन से कोडिंग सीखी है। पाटमडे ऐप से पहले भी वे 25 से अधिक वेबसाइट्स और 10 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स बनाकर अपनी तकनीकी कुशलता साबित कर चुके हैं।

उन्होंने बताया कि मेरा सपना है कि गांव और शहर के हर छात्र को पढ़ने के एक जैसे आधुनिक मौके मिलें। यह ऐप अभी टेस्टिंग मोड में है और सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। सरदारशहर तहसील के दूरस्थ गांव पाटमदेसर में बंशीधर जोशी के घर 1998 में पवन जोशी का जन्म हुआ था।

साधारण परिवार में जन्में पवन ने प्राथमिक शिक्षा गांव की। इसके पश्चात बीएससी सरदारशहर से की। इसके पश्चात पवन जोशी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया और कामयाबी मिल गई।

ये भी पढ़ें

पंक्चर बनाने वाले का 14 साल जतन, 950 बार हुआ फेल फिर हुआ ऐसा चमत्कार की फटी रह गई सब की आँखें
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Motivational: बिना डिग्री के बनाया ऐसा AI ऐप की गूगल ने दी 2000 डॉलर की फंडिंग, जानें कौन है राजस्थान का पवन जोशी?

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपने ही नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाली मां गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

चूरू

एक्शन मोड में परिवहन विभाग, राजस्थान के इस जिले में 644 बाल वाहिनियों की RC निलंबित

RCs of 644 school buses have been suspended
चूरू

मां ने ही गला दबाकर नवजात को मारा… रोने की आवाज नहीं आए इसलिए मुंह दबाया, चूरू में बच्चे की मौत का दर्दनाक खुलासा

Churu crime
चूरू

Churu News : नवजात शिशु की अस्पताल में ही गला घोंटकर हत्या, गले पर निशान मिलने से मचा हड़कंप

Rajasthan Police
चूरू

चूरू के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसा: बारात में जाते समय पलटी स्कॉर्पियो, ममेरे भाइयों की मौत; 5 गंभीर घायल

Accident in Churu
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.