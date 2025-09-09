Churu News: सरकारी अध्यापिका ने शादी के 10 साल बाद कागजों में पति को बताया मृत, माता-पिता के साथ मिलकर रचाया आपराधिक षडयंत्र

दर्ज मामले में बताया कालम में बगैर तलाक हुए संबंध विच्छेद दिखाकर फर्जी और कूट रचित दस्तावेज जन आधार कार्ड तैयार करवा कर उसको असली के रूप में अनामिका काम ले रही है जबकि वह जीवित है। उसका अनामिका से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी उसे मृत दिखाकर संबंध विच्छेद दिखाया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज न बन सके और दस्तावेजों के अभाव में उसको कोई सरकारी नौकरी न मिल सके।