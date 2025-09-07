Rajasthan: देवर के सामने खुला भाभी का राज, प्रेमी के संग मिलकर चली ऐसी चाल, दोनों पहुंचे जेल

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि जांच से सामने आया कि बगड़ थाना क्षेत्र की संपति देवी और खुडाणा निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू मीणा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी उसके देवर ग्राम विकास अधिकारी मंगलचंद आला को लग गई। मंगलचंद ने परिवार के सामने इस संबंध का विरोध किया और इसका जिक्र अन्य रिश्तेदारों से भी किया। यही बात भाभी और उसके प्रेमी को नागवार गुजरी। संपति देवी ने प्रेमी जीतू से कहा कि उसके देवर की वजह से वह समाज में बदनाम हो रही है, इसलिए उसे किसी भी तरह रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा।