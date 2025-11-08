मां ने ही गला दबाकर नवजात को मारा… रोने की आवाज नहीं आए इसलिए मुंह दबाया, चूरू में बच्चे की मौत का दर्दनाक खुलासा

दरअसल, पूरा मामला 6 नवंबर की रात से जुड़ा है। चूरू जिले के सबसे बड़े डीबी अस्पताल में एक महिला ने रात 11 बजे बेटे को जन्म दिया था। वहीं अगले दिन सुबह यानी 7 नवंबर को जब परिजन महिला के पास पहुंचे तो बेटा अचेत अवस्था में मिला। आनन-फानन में बच्चे को लेकर परिजन डॉक्टरों के पास पहुंचे, तो उन्होंने बच्चे को मृत बता दिया। इस दौरान बच्चे के गले पर निशान पाया गया। जिससे आशंका हुई कि किसी ने बच्चे की गला दबाकर हत्या की है। रात से ही पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही थी।